كوريا الجنوبية تتعهد بمساعدة المصدرين الذين يواجهون تعطل شحنات البحر الأحمر

سول: أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستقدم الدعم لمصدريها من خلال تأمين مساحة شحن إضافية على السفن ومناطق تخزين، وسط مخاوف بشأن التوتر في البحر الأحمر الذي يعطل طرق الشحن.

وتأتي الخطة التي وضعتها وزارة المحيطات والمصائد لمساعدة قطاع التصدير الحيوي في كوريا الجنوبية بعد أن كثف المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم على السفن التي تستخدم خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال نائب وزير المحيطات سونج ميونج دال في بيان صدر اليوم الأربعاء “مع انتشار الصراعات في الشرق الأوسط، لا يمكننا أن نستبعد احتمال حدوث اضطرابات مماثلة في مناطق أخرى بالشرق الأوسط”.

وقالت الوزارة إنها تعتزم تأمين مساحة الشحن مسبقا في شركات الشحن لتقليل تأثير التوتر في البحر الأحمر على صادرات كوريا الجنوبية ووارداتها.

(رويترز)