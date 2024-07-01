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كوريا الجنوبية تعتزم تشكيل وزارة للسكان لمواجهة انخفاض معدل المواليد

منذ 53 دقيقة

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سول: قال مسؤولون الاثنين إن كوريا الجنوبية تعتزم تشكيل وزارة جديدة للسكان لمواجهة انخفاض معدل المواليد وسرعة تزايد أعمار السكان، واللذان يعدان من أبرز التحديات التي تواجه البلاد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الحكومة كشفت عن الخطة بعد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحزب الحاكم، وقالت إنه سوف يتم عرض قانون تنظيم حكومي معدل خلال شهر تموز/ يوليو الجاري تمهيدا لإطلاق الوزارة الجديدة.

وبمجرد إطلاقها، سوف تركز الوزارة على الاستراتيجية والتخطيط للقضايا الديموغرافية، مثل انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان والقوة العاملة والهجرة.

كما ستتحمل الوزارة مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات متوسطة إلى طويلة المدى المتعلقة بالسكان، حيث ستتولى المهام التي تتولاها حاليا وزارتي الصحة والمالية.

(د ب ا)

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