كوريا الجنوبية تعزز مراقبة جدري القرود بعد تحذير الصحة العالمية

سول: قررت السلطات في كوريا الجنوبية يوم الجمعة تعزيز إجراءات الحجر الصحي والمراقبة على منافذ الدخول للبلاد وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي مرض جدري القرود (إم بوكس) في أفريقيا كحالة طوارئ صحية عامة عالمية.

وأعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن القرار عقب اجتماع مع خبراء طبيين وأكاديميين يوم الجمعة لمناقشة احتمال دخول جدري القرود إلى البلاد واستراتيجيات الاستجابة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكد مسؤولو الوكالة والخبراء أن الوضع الحالي لجدري القرود في كوريا الجنوبية لا يزال تحت السيطرة في ظل البروتوكولات الحالية. ومع ذلك، قرروا تعزيز إجراءات الحجر الصحي والمراقبة دون إعادة إصدار تحذير الأزمة الذي تم رفعه في أيار/ مايو الماضي.

وكان منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة عالمية للمرة الثانية، وذلك في استجابة للزيادة في عدد الحالات في الكونغو وأجزاء أخرى من أفريقيا، بجانب ظهور متحور جديد للفيروس.

كما قررت الوكالة يوم الجمعة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي في نقاط الدخول للرحلات المباشرة من الدول الرئيسية، مع نشر محققين وباحثين صحيين في الموقع.

وتعتزم السلطات أيضا تعزيز حملات التوعية العامة لحث الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض على طلب المساعدة الطبية على الفور.

وسجلت كوريا الجنوبية حتى التاسع من آب/ أغسطس 10 حالات إصابة بجدري القرود هذا العام، بانخفاض عن 151 حالة في عام 2023، وفقا لوكالة مكافحة الأمراض.

(د ب أ)