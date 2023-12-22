كوريا الجنوبية توصي سفنها بتجنب المرور في البحر الأحمر

سول: قالت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الخميس إنها أوصت شركات الشحن البحري في البلاد بتغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور في البحر الأحمر من أجل ضمان سلامة السفن وطواقمها وسط هجمات الحوثيين المتزايدة على السفن التجارية على الطريق البحري الرئيسي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب بالكورية الجنوبية أن وزارة المحيطات والثورة السمكية الكورية الجنوبية عقدت في نفس اليوم اجتماعا في سول لمراجعة وضع السفن بالقرب من البحر الأحمر.

وحضر الإجتماع مسؤولون من شركات الملاحة البحرية والمنظمات ذات الصلة والوكالات الحكومية ذات الصلة على رأسها شركة “اتش إم إم”، وشركة “إس كيه” للشحن البحري وجمعية مالكي السفن الكورية وجهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية وغيرها.

وشرحت الحكومة التطورات الجارية في البحر الأحمر، والإجراءات الأمنية للحكومة، واستمعت إلى صعوبات الشركات المحلية وإجراءاتها.

وأوصت الحكومة الشركات المحلية بتغيير مساراتها نظرا للأزمة الحالية.

وقال وزير المحيطات جو سيونج-هوان إننا “نطلب تغيير المسارات حتى يتحسن الوضع لسلامة سفننا ومواطنينا، مؤكدا على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لضمان الملاحة البحرية الآمنة لسفننا من خلال التشاور الوثيق بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وصناعة الشحن البحري”.

(د ب أ)