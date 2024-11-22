كوريا الجنوبية: روسيا زودت كوريا الشمالية بصواريخ مضادة للطائرات

سيول: قال شين وون شيك، مستشار الأمن القومي لرئيس كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إن روسيا زودت كوريا الشمالية بصواريخ مضادة للطائرات ومعدات دفاع جوي مقابل إرسال بيونغيانغ قوات للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة (إس.بي.إس) الكورية الجنوبية بثت اليوم الجمعة، قال شين إن روسيا قدمت لكوريا الشمالية دعما اقتصاديا وتكنولوجيا عسكريا، وذلك ردا على سؤال عما قد تكسبه بيونغيانغ من إرسال قواتها إلى روسيا.

وأضاف: “من المفهوم أن كوريا الشمالية حصلت على معدات ذات صلة وصواريخ مضادة للطائرات لتعزيز نظام الدفاع الجوي الضعيف لبيونغيانغ”.

وأوضح أنه يبدو أن بيونغيانغ حصلت أيضا على تكنولوجيا عسكرية من روسيا لدعم برنامجها للأقمار الصناعية بعد محاولتها الفاشلة لإطلاق قمر تجسس في وقت سابق من العام.

وقال مشرعون كوريون جنوبيون هذا الأسبوع، إنه جرى نشر حوالي 10900 جندي كوري شمالي في كورسك ضمن وحدات روسية محمولة جوا ووحدات بحرية تواجه القوات الأوكرانية.

وأضاف المشرعون، استنادا إلى إحاطة من وكالة المخابرات الكورية الجنوبية، أن بعض هذه الوحدات شاركت بالفعل في معارك.

(رويترز)