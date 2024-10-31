كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعيد المدى

سول: قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي بعيد المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان سول أن جارتها الشمالية تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكرت الهيئة في بيان أن الصاروخ أطلق بزاوية حادة من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في الساعة 7:10 صباحا (2210 بتوقيت جرينتش)، إلا أنها لم تؤكد ما إذا كان الصاروخ قد سقط أم لا.

وأضافت في البيان “يعتقد أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية هو صاروخ باليستي بعيد المدى أُطلق بزاوية عالية”.

كما أكد خفر السواحل الياباني أن بيونغ يانغ أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.

وقالت قيادة المخابرات العسكرية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، إن كوريا الشمالية نصبت قاذفة متنقلة في موقعٍ استعدادا لإطلاق ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات، في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة الثلاثاء المقبل.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بمسار شديد الانحدار، حتى تسقط المقذوفات على مسافات أقصر بكثير مقارنة بالمدى المصممة له، وذلك لأسباب من بينها السلامة، وكذلك تجنب التداعيات السياسية التي يمكن أن تترتب على إطلاق صاروخ لمسافة بعيدة في المحيط الهادي.

وكان آخر اختبار تجريه بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

(رويترز)