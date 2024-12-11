كوريا الجنوبية.. محاولة انتحار فاشلة لوزير الدفاع السابق في سجنه

بكين: قال إعلام كوري جنوبي، الأربعاء، إن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، نفذ محاولة انتحار فاشلة داخل السجن الذي كان محتجزا فيه في العاصمة سيول.

وذكرت وكالة يونهاب أن كيم حاول الانتحار في السجن الواقع شرق العاصمة سيول، وأنه نقل بأمر من المحكمة إلى زنزانة أخرى ضمن إطار التحقيقات بخصوص إعلان الأحكام العرفية الفاشل في البلاد.

وقال مدير السجن شين يونغ هاي، في جلسة عقدت بالبرلمان، إنه تم إيداع كيم في زنزانة محمية بعد محاولة فاشلة للانتحار، وإن حالته الصحية جيدة.

وفي وقت سابق صدرت مذكرة اعتقال بحق الوزير السابق كيم، الذي يُعتقد أنه اقترح على الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية غير الناجح بالبلاد في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق كيم بناء على طلب مكتب المدعي العام، بتهمة “المساعدة في بدء انتفاضة”، و”إساءة استخدام السلطة” فيما يتعلق بإعلان يون الأحكام العرفية.

وفي 8 ديسمبر الجاري، اعتُقل كيم بعد استقالته من منصبه عقب إلغاء الأحكام العرفية في البلاد.

والاثنين، أصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أمرا بحظر سفر الرئيس يول إلى الخارج.

وفي 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.

(الأناضول)