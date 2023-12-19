كوريا الشمالية: إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يظهر الخيار المتاح إذا اتخذت واشنطن قرارا خاطئا

سول: أكدت كوريا الشمالية الثلاثاء، إنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونغ18- في اليوم السابق بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون حيث قال إن عملية الإطلاق أظهرت الخيار الذي سيتخذه عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إطلاق الصاروخ كإجراء تحذيري قوي في ظل الوضع الخطير، حيث أن التهديد العسكري للقوات المعادية ضد كوريا الشمالية أصبح مكشوفا وخطيرا على نحو متزايد.

وحلق الصاروخ لمسافة 3ر1002 كيلومتر لمدة 415,4 ثانية (73 دقيقة و35 ثانية) على أقصى ارتفاع يبلغ 2.518,6 كيلومترا قبل سقوطه بدقة في المياه المستهدفة في أعالي البحار في البحر الشرقي، وفقا للوكالة.

ونوهت إلى أن الزعيم كيم أعرب عن رضاه العميق عن عملية الإطلاق قائلا إنها عرض عملي للحالة الفعلية والموثوقية للقدرات الضاربة الهائلة والردع المطلق للحرب النووية الذي تمتلكه القوات المسلحة الكورية الشمالية .

وأوضح كيم إن عملية الإطلاق كانت مناسبة لإظهار العمل الذي استعدت له كوريا الشمالية بوضوح والخيار الذي ستتخذه عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا ضدها، مؤكدا على أن التدريبات أظهرت مرة أخرى بشكل واضح إرادة كوريا الشمالية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة وقوتها الساحقة.

وأشارت الوكالة إلى إن كيم شدد أيضا على ضرورة أن يواجه الشمال بقوة التهديدات العسكرية للأعداء بمزيد من الأعمال الهجومية من خلال تبني طريقة أكثر تطورا وتهديدا عندما يواصل الأعداء اتخاذ أي خيار خاطئ.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد ذكر إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بعيد المدى نحو البحر الشرقي صباح يوم أمس الاثنين في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن إلى تعاون نووي أوثق ضد تهديدات بيونغ يانغ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا العام والمرة الثالثة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ18- يعمل بالوقود الصلب بعد إطلاقه مرتين في نيسان/أبريل وتموز/يوليو.

(د ب أ)