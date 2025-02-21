سياسة | دولي

كوريا الشمالية: الاستفزازات العسكرية الأمريكية تزايدت منذ تولي ترامب الرئاسة

21 - فبراير - 2025

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سول: نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزارة الدفاع في كوريا الشمالية قولها إن “الاستفزازات العسكرية” من جانب الولايات المتحدة وحلفائها أصبحت “أكثر وضوحا” في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال رئيس مكتب الإعلام في الوزارة، الذي لم يُذكر اسمه، إن واشنطن و”القوات التي تدور في فلكها” تهدد البيئة الأمنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في إشارة إلى التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة والوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية.

وأضاف المسؤول “سنواجه التهديد الاستراتيجي للأعداء بوسائلنا الاستراتيجية”، متعهدا بمواصلة بيونغ يانغ أنشطتها العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أمس إن مناورة جوية مشتركة عقدت مع الولايات المتحدة بمشاركة قاذفة استراتيجية واحدة على الأقل من طراز بي-1 بي.

وتندد كوريا الشمالية منذ وقت طويل بهذه التدريبات العسكرية باعتبارها استعدادات للحرب، في حين تقول سول إن التدريبات للأغراض الدفاعية فحسب.

(رويترز)

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