سياسة | دولي

كوريا الشمالية: الجنوب يتخبط في “الفوضى” منذ أزمة الأحكام العرفية

11 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

سيول: اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي الأربعاء، أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في “الفوضى”، منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونغ يانغ على الأحداث المتتالية في الجنوب، إنّ “الخطوة الصادمة التي قام بها الدمية يون سوك يول الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية، وشهر بلا تردّد بنادق وسكاكين دكتاتوريته الفاشية، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية”.

وأضافت الوكالة أنّ “المجتمع الدولي يتابع من كثب” هذه الأحداث التي “سلّطت الضوء على نقاط ضعف داخل المجتمع الكوري الجنوبي”.

وتابعت “لقد وصف المعلّقون إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية بأنه عمل يائس، وقالوا إن حياة يون سوك يول السياسية قد تنتهي باكرا”.

وكان يون أعلن ليلة الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة برلمانية لعزله قدّمتها المعارضة بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

وأعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية الإثنين، أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرّد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رئيس كوريا الجنوبية السابق يستعد لحضور الجلسة السادسة من محاكمته بتهمة التمرد
9 - يونيو - 2025
انتخاب لي جاي- ميونغ رئيسا لكوريا الجنوبية
3 - يونيو - 2025
مرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يتعهد بإعادة خط ساخن مع كوريا الشمالية
26 - مايو - 2025
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تنفي إجراء محادثات مع أمريكا حول سحب قواتها
23 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية