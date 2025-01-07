كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى

سول: أكدت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها أطلقت صاروخا باليستيا من نوع متوسط المدى يوم الإثنين.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء بأن السلطة المعنية بالصواريخ اختبرت بنجاح “صاروخا باليستيا جديدا فرط صوتي متوسط المدى” يوم الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع يقارب 100 كيلومتر، ومدى تحليق يصل إلى 1500 كيلومتر.

وكان اختبار الصاروخ تحت إشراف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من مكان غير محدد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن كيم قوله: “لقد أثبت اختبار الإطلاق الحالي بلا شك أننا نطور بنشاط أنظمة أسلحة جديدة قوية مثل الصواريخ الباليستية فرط الصوتية من نوع متوسط المدى، لمواجهة التهديدات الأمنية المختلفة التي تفرضها القوى المعادية على دولتنا في الوقت الحاضر.”

وتزامن إطلاق الصاروخ مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إطلاق أو حتى اختبار الصواريخ الباليستية لأي مدى.

وعادة ما تكون هذه صواريخ أرض-أرض يمكن أيضا تزويدها برؤوس حربية نووية.

ووسعت بيونغ يانغ بشكل كبير اختبارات صواريخها على مدار العامين الماضيين، بينما صعدت خطابها ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. كما عززت تعاونها العسكري مع روسيا.

(د ب أ)