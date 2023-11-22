كوريا الشمالية تؤكد تلقيها صورا لقاعدة غوام الجوية الأمريكية التقطها قمر التجسس

سيول: ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الجنوبي كيم جونغ أون اطلع على صور لقواعد عسكرية أمريكية رئيسية في جزيرة غوام أرسلها أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس تضعه هذه الدولة في المدار.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي “اطلع على الصور الجوية لقاعدة أندرسون الجوية وميناء أبرا وقواعد عسكرية أمريكية أخرى ملتقطة من الجو فوق غوام في المحيط الهادئ تم تلقيها عند الساعة 09,21 في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر”.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “مليغيونغ-1” لأغراض التجسس، متحدّية بذلك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تقنيات الصواريخ البالستية، في خطوة دانتها بشدّة طوكيو وواشنطن.

وردا على ذلك، قالت مصادر حكومية كورية جنوبية الأربعاء إن كوريا الجنوبية تعقد مباحثات مع الولايات المتحدة واليابان بشأن إجراء مناورات بحرية مشتركة تتضمن حاملة طائرات أمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن عدة مصادر حكومية القول إن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وحاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس كارل فينسون”، التي ترسو حاليا في بوسان، سوف تنضمان للقوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية في المناورات المتوقعة.

وأضاف مصدر “نجري مشاورات لإجراء تدريبات كورية جنوبية-أمريكية وكورية جنوبية- أمريكية- يابانية في المياه الجنوبية لشبه الجزيرة الكورية نهاية الأسبوع، عندما تعود حاملة الطائرات كارل فينسون”.

ومن المرجح إجراء المناورات الكورية الجنوبية- الأمريكية السبت المقبل، على أن تجرى المناورات الثلاثية يوم الأحد.

(وكالات)