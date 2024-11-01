كوريا الشمالية تؤكد لروسيا أنها “ستواصل تعزيز ترسانتها النووية”

موسكو: أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية شو سون هوي خلال زيارة لموسكو الجمعة أن بلادها ستواصل تعزيز ترسانتها النووية، وسط شبهات في أن بيونغ يانغ تطلب تقنيات روسية في مقابل دعمها العسكري للجيش الروسي في الحرب مع كييف.

وقالت خلال لقاء مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “أشار بوضوح (الخميس) إلى أن الوضع الراهن… يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تعزيز أسلحتنا النووية الهجومية الاستراتيجية الحديثة، وتحسين قدرتنا على الرد النووي، وأنا أعيد التأكيد أن بلادنا لن تغيّر في أي حال مسار تعزيز ترسانتها النووية”.

وتزور سون هوي موسكو في وقت يشير الغرب إلى وجود آلاف الجنود الكوريين الشماليين في روسيا وسيتم على الأرجح الاستعانة بهم في عملية أوكرانيا العسكرية.

وقالت الوزيرة “نكرر التأكيد أننا نقف على الدوام بجانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر”.

وأضافت “لا شك لدينا إطلاقا بأنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس الروسي الشريف فلاديمير بوتين، سيحقق الجيش والشعب الروسيان انتصارا عظيما في نضالهما المقدّس للدفاع عن الحقوق السيادية وأمن دولتهما”.

أشاد لافروف بدوره بالعلاقات الوطيدة بين جيشي البلدين وأجهزتهما الخاصة.

وقّعت موسكو على اتفاق للدفاع المتبادل مع بيونغ يانغ هذا الصيف.

وقال لافروف “أقيمت علاقات وطيدة بين الجيشين وأجهزة الاستخبارات في البلدين”، مضيفا “سيمكن ذلك من إيجاد حلول لتحقيق الأهداف الأمنية المهمة لمواطنينا ومواطنيكم”.

وأفاد بأن روسيا تشعر “بامتنان عميق لأصدقائنا الكوريين على موقفهم القائم على المبادئ في ما يتعلّق بالأحداث التي شهدتها أوكرانيا”.

ولم يأت أي الوزيرين على ذكر التقارير الغربية بشأن نشر كوريا الشمالية جنودها.

دشن الوزيران في وقت سابق نصبا تذكاريا يخلد زيارة قام بها الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم إيل سونغ إلى الاتحاد السوفياتي عام 1949.

وذكرت الولايات المتحدة أن 8000 جندي كوري شمالي يتلقون تدريبات في روسيا يمكن أن يتم نشرهم للقتال في أوكرانيا.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام كورية جنوبية بما قال إنه عدم تحرّك حلفاء بلاده في مواجهة نشر القوات الكورية الشمالية.

وسعت روسيا لتعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية منذ بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق للمساعدة المتبادلة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون عندما زار بيونغ يانغ خلال الصيف.

(أ ف ب)