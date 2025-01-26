كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية وتتوعد بموقف صارم مع أمريكا

سول: ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأحد أن الجيش أجرى أمس تجربة على إطلاق صواريخ كروز استراتيجية.

وقالت الوكالة إن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على التجربة، ووصفتها بأنها اختبار “لمنظومة أسلحة مهمة”.

وأضافت الوكالة أن الصواريخ الموجهة من البحر إلى السطح قطعت مسافة 1500 كيلومتر وحلقت لمدة تتراوح من 7507 إلى 7511 ثانية قبل أن تصل إلى أهدافها.

وفي تقرير منفصل للوكالة نشرته الأحد، توعدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية باتخاذ “أشد الإجراءات المضادة صرامة” تجاه الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تنتهج موقفا يتعارض مع سيادة بيونغ يانغ.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن تزايد حدة التوتر في المنطقة يرجع إلى المناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتحالفهما العسكري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة يوم الخميس إنه سيتواصل مع كيم مجددا بعد أن طور الزعيمان علاقة عمل خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى.

ونقل عن كيم قوله إن وسائل الردع الحربية لكوريا الشمالية يتم “اتقانها بشكل أكثر شمولا” وتعهد بمواصلة الجهود الرامية لتعزيز قدرات الجيش.

وفي بيان صدر في وقت لاحق من الأحد، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ من مناطق برية صوب المياه قبالة الساحل الغربي في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) أمس.

وقال تقرير وكالة الأنباء المركزية إن التجربة الصاروخية تأتي في إطار خطط لبناء قدرات الدفاع الوطني ضد الأعداء المحتملين بما يتماشى مع ظروف السلامة المتغيرة في المنطقة.

(رويترز)