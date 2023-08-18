كوريا الشمالية ترسل مقاتلات بعد “خرق” طائرة أمريكية لأجوائها

بيونغ يانغ: أعلن جيش كوريا الشمالية، الجمعة، أنه أرسل طائرات حربية في طلعة ووضعها “في حالة تأهب” هذا الأسبوع ردا على “خرق” طائرة تجسس أمريكية المجال الجوي للبلاد.

وقال متحدث عسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الطائرة الأمريكية حلقت صباح الخميس في المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية في المياه الواقعة شرق البلاد.

وجاء في البيان أن الجيش الكوري الشمالي “أعطى أوامره على الفور… للقيام بطلعة طارئة باتجاه المجال الجوي الذي خرقته طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية والقيام بمهمة حراسة في حالة تأهب”.

ووصف المتحدث ما جرى بأنه “استفزاز عسكري خطير”، محذّرا من أن الجيش الكوري الشمالي “لن يتردد في اتخاذ أي إجراء مادي مضاد للدفاع عن سيادة” البلاد.

الشهر الماضي، هدّدت كوريا الشمالية بإسقاط أي طائرات تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي، متهمة واشنطن “بأنشطة تجسس مكثّفة تتجاوز… مستوى زمن الحرب”.

جاء بيان كوريا الشمالية بشأن دخول طائرة التجسس المفترضة بينما يعقد قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قمة في كامب ديفيد.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الدول الثلاث ستتفق على خطة تدريبات عسكرية لسنوات عدة، وسوف تلتزم التشاور في ما بينها أثناء الأزمات.

(أ ف ب)