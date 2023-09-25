سياسة | دولي

كوريا الشمالية تصف تحذيرات الرئيس الكوري الجنوبي بشأن تعاونها العسكري مع موسكو بالهستيرية 

منذ ساعة واحدة

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سول:  انتقدت كوريا الشمالية، الإثنين،  تحذيرات الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بشأن تعاونها العسكري المحتمل مع روسيا، ووصفت تصريحاته بالهستيرية.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فإن يون كان قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أي صفقة أسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو ستعتبر “استفزازا مباشرا” ضد كوريا الجنوبية، وسط مخاوف متزايدة بشأن التعاون العسكري بينهما في أعقاب قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: “الخائن الدمية يون سيوك يول…إفترى بشكل خبيث على العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا”.

وتابعت:”لقد كانت قمة السخرية أن يتصرف الرئيس الدمية الذي يفتقر للمعرفة السياسية الأولية والحس السليم بالعلاقات الدولية بوقاحة، وتطوع كنافخ بوق ذليل ومكبر صوت للولايات المتحدة”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه من الطبيعي أن تحافظ الدول المجاورة على علاقات وثيقة مع بعضها البعض، وأن تطوير الصداقة والتعاون بين الدول هو حق مشروع لدولة ذات سيادة وأساس السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وأضافت: “لن يستمع أحد في العالم إلى النوبة الهستيرية للخائن الدمية يون سيوك يول الذي له فقط شهرة سيئة مخزية مثل “عدم النضج السياسي” و”الرئيس التنفيذي غير الكفء”.

(د ب أ)

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