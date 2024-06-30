سياسة | دولي

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

منذ 46 دقيقة

حجم الخط
0

سول:  ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب الشرق.

وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية يحلل عملية الإطلاق.

كانت كوريا الشمالية انتقدت في وقت سابق اليوم مناورات عسكرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قبل أيام، وهددت “برد ساحق” على مثل هذه المناورات.

وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إنها أجرت بنجاح تجربة مهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل عدد من الرؤوس الحربية، لكن كوريا الجنوبية نفت صحة ذلك الادعاء ووصفته بأنه “تضليل” هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كوريا الشمالية تسعى لتعزيز قدرتها على الردع النووي بعد تجربة أمريكية
19 - مايو - 2024
الزعيم الكوري الشمالي أشرف على اختبار لصاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة
17 - مايو - 2024
كيم يشرف على مناورة تحاكي “هجوماً نووياً مضاداً”
22 - أبريل - 2024
كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ جديد فرط صوتي
2 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية