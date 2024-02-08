كوريا الشمالية تعلّق التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية

سيول: صوّت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلّقة بالتعاون الاقتصادي مع الشطر الجنوبي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الخميس، في ظل تدهور العلاقة بين البلدين الجارين.

ويطرأ جمود على العلاقات بين الكوريتين فيما تسرّع بيونغ يانغ برامجها لتطوير الأسلحة وتعزز سيول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو، بينما مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين معلّقة منذ سنوات.

وخلال اجتماع تحضيري للجمعية الشعبية العليا الأربعاء، صوّت المسؤولون لصالح إلغاء القانون المرتبط بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين “مع موافقة بالإجماع”، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية.

ويأتي القرار الأخير بعدما أعلنت بيونغ يانغ الشهر الماضي أن سيول تعد العدوّ الرئيسي وحلّت وكالات مكرّسة لإعادة توحيد الكوريتين فيما هددت باحتلال جارتها في حال اندلاع حرب.

وأقر البرلمان أيضا بالإجماع خطة لإلغاء قانون خاص بشأن تشغيل مشروع جبل كومغانغ السياحي الذي اعتُبر في الماضي رمزا للتعاون بين الكوريتين وكان يجذب مئات آلاف الزوار من الشطر الجنوبي.

وتوقفت الرحلات السياحية إلى الجبل فجأة عام 2008 بعدما قتل جندي كوري شمالي سائحا من كوريا الجنوبية خرج عن المسار المحدد، ما دفع سيول لتعليق الرحلات إلى الموقع.

(أ ف ب)