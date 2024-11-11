كوريا الشمالية تقر معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا

سول: قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم الإثنين إن الدولة صدقت على معاهدة للدفاع المشترك مع روسيا وقعها زعيما البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تدعو كل جانب إلى مساعدة الجانب الآخر في حالة وقوع هجوم مسلح.

ويأتي التقرير وسط انتقادات دولية بشأن زيادة التعاون العسكري بين البلدين مع إرسال كوريا الشمالية عشرات الآلاف من الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقع مرسوما للتصديق على الاتفاق يوم الإثنين، مضيفة أنه يدخل حيز التنفيذ عندما يتبادل الجانبان صكوك التصديق.

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المعاهدة لتصبح قانونا، وتنص على أن البلدين يجب أن “يقدما على الفور المساعدة العسكرية وغيرها باستخدام كل الوسائل المتاحة”، إذا كان أي من الجانبين في حالة حرب.

وتوصل كيم إلى الاتفاق مع بوتين خلال قمة عقدت في يونيو/ حزيران الماضي، ووصفه بأنه خطوة لرفع العلاقات الثنائية إلى ما يشبه “التحالف”.

وقالت سول وواشنطن وكييف إن هناك أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي في روسيا، كما قال مسؤولون أمريكيون ووزير الدفاع الأوكراني إن بعضهم شاركوا في قتال في كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، أن القوات الكورية الشمالية تكبدت خسائر في القتال مع قوات بلاده، وأن المعارك الأولى بينهما “تفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في العالم”.

(رويترز)