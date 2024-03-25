كوريا الشمالية تقول إن رئيس الوزراء الياباني طلب عقد قمة مع كيم جونغ أون

سيول: طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما أعلنت شقيقة كيم الإثنين مضيفة أن أي اجتماع لن يحدث على الأرجح دون تغيير في سياسات طوكيو.

وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن “كيشيدا عبّر مؤخرا عن رغبته في الاجتماع مع رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في أقرب وقت”.

وردا على تلك التصريحات، شدد كيشيدا على “أهمية” إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشمالية.

وقال أمام البرلمان في طوكيو الإثنين “بالنسبة إلى العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، من المهمّ إجراء محادثات رفيعة لحلّ النزاعات مثل اختطاف” بيونغ يانغ مواطنين يابانيّين في السبعينيات والثمانينيات.

ولا تُقيم طوكيو وبيونغ يانغ علاقات دبلوماسيّة رسميّة. وكثيرا ما شهدت العلاقات بينهما توترا على خلفية قضايا من بينها التعويضات عن الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين الأعوام 1910 و1945، ومؤخرا عقب إطلاق بيونغ يانغ صواريخ فوق أراض يابانية.

ويمثل اختطاف جواسيس كوريين شماليين لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات، وإجبارهم على تدريب جواسيس على اللغة والعادات اليابانية، نقطة خلاف رئيسية.

وسبق أن أعلن كيشيدا أنه يريد تغيير العلاقة بين طوكيو وبيونغ يانغ، وعبّر العام الماضي عن رغبته في الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي “دون أي شروط”، قائلا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن طوكيو مستعدة لحل جميع القضايا، بما في ذلك عمليات الاختطاف.

(أ ف ب)