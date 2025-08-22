سياسة | دولي

بيونغ يانغ توبخ سول لإطلاق طلقات تحذيرية على قواتها في المنطقة الحدودية

23 - أغسطس - 2025

سول: اتهمت كوريا الشمالية السبت جيش كوريا الجنوبية بإطلاق أكثر من 10 طلقات تحذيرية على جنود كوريين شماليين، كانوا ينفذون مشروعا لتعزيز الحدود، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد تصاعد التوترات بين الكوريتين وسط تدريبات عسكرية مستمرة بين سول وواشنطن.

وأصدر كو جونغ تشول، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري بيانا يدعو فيه سول إلى وقف استفزازاتها “المخطط لها والمتعمدة” والتي قال إنها “تحرض على صراع عسكري”، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال البيان “في 19 أغسطس/ آب، ارتكب المحرضون على الحرب في كوريا الجنوبية استفزازا خطيرا حيث أطلقوا أكثر من 10 طلقات تحذيرية من مدفع رشاش كبير عيار 7ر12 ملم على جنود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين كانوا ينفذون مشروع حاجز دائم بالقرب من الخط الحدودي الجنوبي”.

ولم يتم على الفور تأكيد صحة ادعاء كوريا الشمالية.

(د ب أ)

