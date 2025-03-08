كوريا الشمالية تكشف النقاب عن غواصة تعمل بالطاقة النووية لأول مرة

سول: كشفت كوريا الشمالية السبت، ولأول مرة عن غواصة تعمل بالطاقة النووية تحت الإنشاء، في نظام أسلحة يمكن أن يشكل تهديدا أمنيا كبيرا لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وتفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مشروع بناء الغواصة، وحذر من أن قدرات بلاده الدفاعية البحرية ستصبح حاضرة بشكل كامل.. في أي مياه ضرورية دون قيود”، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في وقت سابق السبت نقلا عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن تصريحات كيم جاءت خلال زيارته لأحواض بناء السفن الكبرى المكلفة ببناء السفن الحربية، دون أن يكشف تقريرها عن تاريخ وموقع الزيارة التفقدية.

وخلال تفقده للموقع، استعرض كيم “غواصة صواريخ استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية” تحت الإنشاء في ضوء قرار دفاعي تم الكشف عنه في مؤتمر رئيسي للحزب في عام 2021.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مون كيون سيك، خبير الغواصات الكوري الجنوبي الذي يدرس في جامعة هانيانغ في سول، قوله إنه يبدو أن القطعة البحرية من فئة 6000 أو 7000 طن التي يمكنها حمل نحو 10 صواريخ، مضيفا أن استخدام مصطلح “الصواريخ الاستراتيجية الموجهة” يعني أنها ستحمل أسلحة ذات قدرات نووية.

وأكد مون: “سيكون ذلك تهديدا بالغا لنا وللولايات المتحدة”.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية بشكل علني عن بناء غواصة الصواريخ الباليستية وعن شكل السفينة.

وتعد الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية من بين أنظمة الأسلحة المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها خلال مؤتمر الحزب. ويشمل ذلك أقمار تجسس اصطناعي وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من أنشطة الاختبار للحصول على هذه الغواصة.

ويعد حصول كوريا الشمالية على قدرات أكبر على إطلاق الصواريخ من تحت الماء تطورا مقلقا لأنه يجعل من الصعب على منافسيها اكتشاف عمليات الإطلاق مسبقا.

وترددت أسئلة تدور حول كيفية حصول كوريا الشمالية، وهي دولة فقيرة للغاية، على الموارد والتكنولوجيا الخاصة ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقال مون، خبير الغواصات، إن كوريا الشمالية ربما تلقت مساعدة تكنولوجية روسية لبناء مفاعل نووي يتم استخدامه في بناء الغواصة مقابل تزويدها بأسلحة تقليدية وقوات لدعم الجهود الحربية الروسية في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف مون، إنه بإمكان كوريا الشمالية إطلاق الغواصة في غضون عام أو عامين لاختبار قدرتها قبل نشرها بشكل فعلي.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ما يقدر بنحو 90-70 غواصة تعمل بالديزل في واحد من أكبر الأساطيل في العالم.

ورغم ذلك، فإن هذه الغواصات عتيقة في معظمها، وقادرة على إطلاق طوربيدات وألغام فقط، ولكن ليس الصواريخ.

(د ب أ)