كوريا الشمالية تنتقد دولا أوروبية لإرسالها طائرات إف-16 إلى أوكرانيا

سول: انتقدت كوريا الشمالية الاثنين القرار الأخير الذي اتخذته كل من هولندا والدنمارك والنرويج بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 في حربها ضد روسيا، ووصفته بأنه “عمل مناهض للسلام”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تعليق معهد كوريا الشمالية للدراسات الدولية جاء في الوقت الذي أعربت فيه بيونغ يانغ عن دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا ووسط تكهنات بوجود صفقة أسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو.

وجاء في التعليق الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن “قرارهم بإرسال طائرات مقاتلة هو عمل مناهض للسلام لأنه يحرض على إطالة أمد الحرب ويدمر السلام والاستقرار الإقليميين بالكامل”.

وادعى المعهد أن هذه الخطوة تظهر “النية الشريرة” للولايات المتحدة والدول الأوروبية لهزيمة روسيا، قائلا إن الولايات المتحدة هي “المجرم الرئيسي” الذي يدفع أوروبا إلى حافة “حرب نووية مروعة”.

وتسعى بيونغ يانغ بشكل متزايد إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا، إلى جانب الصين، في مواجهة التعاون الأمني المتزايد بين سول وواشنطن وطوكيو.

(د ب أ)