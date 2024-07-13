كوريا الشمالية تندد ببيان حلف شمال الأطلسي “بأشد العبارات”

سيول: نددت كوريا الشمالية “بأشد العبارات الممكنة” بالإعلان المشترك لحلف شمال الأطلسي الذي أدان شحنات الأسلحة المزعومة من بيونغ يانغ إلى حليفتها روسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت.

وفي بيان مشترك بمناسبة قمة المنظمة التي عقدت من الثلاثاء إلى الخميس في واشنطن، أدان رؤساء دول الناتو بيونغ يانغ التي اتهموها بـ”تأجيج الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا” من خلال “تقديم مساعدات عسكرية مباشرة” إلى موسكو.

ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية “بأشد العبارات الممكنة وعبرت عن رفضها (لإعلان) الناتو”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن إعلان الناتو هو “برنامج عدواني يحرض على حرب باردة جديدة ومواجهة عسكرية عالمية” و”يتطلب قوة جديدة وأسلوب عمل جديدا ضده”.

ونفت بيونغ يانغ مرارا توريد أسلحة إلى موسكو، إلا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقعا في حزيران/ يونيو الماضي اتفاقا ينص على تبادل مساعدات عسكرية في حال وقوع هجوم.

وفي إطار قمة حلف شمال الأطلسي، اتفقت سيول وحليفتها واشنطن على تنفيذ نظام ردع واسع النطاق في شبه الجزيرة الكورية للرد على التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

وأوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن سيول وواشنطن ستجريان تدريبات عسكرية معا من أجل تطبيق هذه التوجيهات التي تضفي الطابع الرسمي على نشر أسلحة نووية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية وفي محيطها.

وتراجعت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعثر الدبلوماسية منذ فترة طويلة وتكثيف بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة وإطلاقها بالونات محملة نفايات في إطار ما تقول إنه رد على بالونات محملة شعارات دعائية مناهضة لنظامها يُرسلها ناشطون كوريون جنوبيون باتجاه أراضيها.

(أ ف ب)