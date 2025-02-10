سياسة | دولي

كوريا الشمالية تندّد بـ”عمل عسكري عدائي” بعد رسو غواصة أمريكية في الجنوب

10 - فبراير - 2025

سول: اتّهمت كوريا الشمالية الثلاثاء الولايات المتحدة بالانخراط في “عمل عسكري عدائي” بعد أن رست غواصة تابعة للبحرية الأمريكية في كوريا الجنوبية لإعادة التموّن.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله في بيان “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء العمل العسكري العدائي الأمريكي الخطير الذي يمكن أن يقود المواجهة العسكرية الحادة في المنطقة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية إلى نزاع فعلي بين القوات المسلحة”.

وحضّ المتحدث الولايات المتحدة على “التوقّف عن الاستفزازات التي تؤجج عدم الاستقرار”، متّهما واشنطن بتجاهل الهواجس الأمنية لكوريا الشمالية.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء فإنّ الغواصة “يو إس إس ألكساندريا” التي تعمل بالدفع النووي وصلت إلى قاعدة بوسان البحرية في كوريا الجنوبية الإثنين.

وكانت الغواصة أجرت زيارة مماثلة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن “قواتنا المسلّحة تراقب بدقة الظهور المتكرر للوسائل الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، وهي مستعدة لاستخدام كل الوسائل للدفاع عن أمن الدولة ومصالحها والسلم الإقليمي”.

وشدّد على أهمية تطوير قدرات الدفاع الذاتي لكوريا الشمالية، مشيرا إلى تعهّد الزعيم كيم جونغ-أون في يناير/ كانون الثاني بتواصل البرنامج النووي لبلاده “إلى أجل غير مسمى”.

وكوريا الشمالية في عزلة دولية كبيرة دبلوماسيا واقتصاديا وتخضع لعقوبات مشدّدة، خصوصا بسبب برنامجها النووي الذي يشكّل منذ سنوات شوكة في خاصرة الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى في ولايته الرئاسية الأولى كيم ثلاث مرات، إنه سيتواصل مجددا مع الزعيم الكوري الشمالي، واصفا إياه بأنه “رجل ذكي”.

ومنذ انهيار القمة الثانية بين الرجلين في هانوي في العام 2019، تخلّت كوريا الشمالية عن الدبلوماسية وكثّفت جهودها لتطوير الأسلحة ورفضت العروض الأمريكية لإجراء محادثات.

وفي مطلع الشهر الحالي انتقدت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه إياها بأنها “دولة مارقة”، مؤكدة أنها “لن تتسامح أبدا مع أي استفزاز” أمريكي.

(أ ف ب)

