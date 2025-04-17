سياسة | دولي

كوريا الشمالية تهدد بردّ انتقامي على تحليق قاذفات قنابل أمريكية فوق كوريا الجنوبية

منذ 39 دقيقة

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سول: هددت كوريا الشمالية اليوم الخميس برد انتقامي غير محدد بعد أن حلّقت قاذفات قنابل أمريكية بعيدة المدى فوق كوريا الجنوبية خلال تدريبات مع قواتها، وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تدريبا على هجوم ضدها.

وكانت قاذفات القنابل الأمريكية من طراز بي – 1 بي حلّقت الثلاثاء خلال تدريبات جوية مع مقاتلات أمريكية وكورية جنوبية أخرى. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن التدريب يهدف إلى إظهار قدرة الردع المشتركة للبلدين ضد برنامج كوريا الشمالية النووي المتقدم.

وتُجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل روتيني تدريبات عسكرية مشتركة تصفها بأنها ذات طبيعة دفاعية، لكن كوريا الشمالية تنظر إليها على أنها بروفة لغزو، وهي حساسة بشكل خاص تجاه حشد الولايات المتحدة للأصول الاستراتيجية مثل القاذفات بعيدة المدى وحاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية لم يكشف عن هويته في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن “التحرك العسكري الأخير للولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية هو تهديد صريح لأمن دولتنا، واستفزاز خطير يرفع التوتر العسكري في المنطقة إلى مستوى خطير للغاية”.

وحذر البيان من أن الإجراء الأمريكي سيضرّ حتما بأمن الولايات المتحدة، وقال إن كوريا الشمالية “ستردع بالقوة المحاولة العدوانية الأمريكية لإصلاح عنصر عدم الاستقرار الخبيث في البيئة الأمنية في المنطقة بشكل دائم”.

(أ ب)

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