كوريا الشمالية: عثرنا على حطام مُسيرة عسكرية كورية جنوبية

سول: أعلنت كوريا الشمالية أنها عثرت على حطام طائرة عسكرية كورية جنوبية مُسيرة في أراضيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت.

وأضافت الوكالة “بالنظر إلى شكل الطائرة المسيرة، وفترة الطيران المفترضة، وصندوق نثر المنشورات المثبت في الجزء السفلي من جسم الطائرة المسيرة، وما إلى ذلك، فمن المرجح أن الطائرة هي التي نثرت المنشورات فوق وسط بلدية بيونغيانغ، لكن لم يتم استخلاص الاستنتاج بعْد”.

وأحجمت حكومة كوريا الجنوبية عن الكشف عن إطلاق مثل هذه الطائرات المسيرة، أو ما إذا كانت قد أطلقت بواسطة عسكريين أو مدنيين في حال ما كانت أطلقت. وقالت إن التعليق على ادعاء الشمال سيكون بمثابة الانجرار إلى خدعة.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “… إذا اتضح وجرى التأكد من انتهاك أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأجوائها ومياهها الإقليمية بوسائل عسكرية من كوريا الجنوبية مرة أخرى، فسوف يُعتبر ذلك استفزازا عسكريا خطيرا ضد سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وإعلان حرب، وسيتم شن هجوم انتقامي فوري”.

وتصاعدت حدة التوتر بين الكوريتين منذ بدأت كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب في أواخر مايو/ أيار الماضي، وردت سول بإعادة تشغيل البث الدعائي عبر مكبرات الصوت، ما أثار غضب بيونغيانغ.

وكثفت كوريا الشمالية من خطابها العدائي خلال الأيام القليلة الماضية، متهمة الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق طائرات مسيرة فوق عاصمتها خلال ثلاثة أيام هذا الشهر، وهددت “بكارثة مروعة” إذا رصدت طائرة مسيرة أخرى في أجوائها.

(رويترز)