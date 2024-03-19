كوشنر يدعو إلى التطهير العرقي للفلسطينيين.. ويقترح نقل سكان غزة إلى النقب بسبب “القيمة العالية” لعقارات ساحل القطاع- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: واجه جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، انتقادات حادة يوم الثلاثاء بسبب تعليقات وصف فيها العقارات المطلة على الواجهة البحرية في قطاع غزة بأنها “ذات قيمة” في خضم الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، حسبما ذكرت مجلة “بوليتيكو.
وفي فعالية أقيمت في 8 آذار/مارس في جامعة هارفارد ، قال كوشنر، الذي عمل مستشارًا كبيرًا لترامب خلال فترة ولايته في البيت الأبيض، إن “ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة… إذا ركز الناس على بناء سبل العيش”.
وقال كوشنر: “إنه وضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن من وجهة نظر إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس ثم تنظيف الأمر”. ثم أضاف أنه يتعين على إسرائيل نقل المدنيين الفلسطينيين إلى صحراء النقب في الجنوب.
وتلقى كوشنر ردود فعل سريعة وحادة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشر ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية ذو الميول اليسارية، على موقع X: ” يدعو جاريد كوشنر، صهر ترامب، الآن، علناً إلى التطهير العرقي في غزة، بعد أيام من منحه جائزة من لجنة مكافحة التشهير”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة بارزة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، كوشنر جائزة لـ “عمله الحيوي والمؤثر للغاية بشأن اتفاقيات إبراهيم”، التي شهدت قيام دول عربية مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
Just days after the @ADL’s @JGreenblattADL gave him an award for “his record of policy work,” Donald Trump’s son-in-law Jared Kushner openly advocates for the ethnic cleansing of Gaza: https://t.co/VFhidPf60W
— Dylan Williams (@dylanotes) March 19, 2024
وقالت رابطة مكافحة التشهير لصحيفة بوليتيكو إنها متمسكة بالجائزة، مشيرة إلى تصريحات رئيسها التنفيذي جوناثان غرينبلات في حفل توزيع الجوائز في وقت سابق من هذا الشهر، بأن “خدمته العامة ساعدت بشكل فريد في تعزيز قضية السلام في الشرق الأوسط”.
وتأتي تعليقات كوشنر في أعقاب محاولات الجمهوريين للتقليل من أهمية الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة والحياة بكرامة وحرية.
وقد ألمح مشرعو الحزب الجمهوري إلى أنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون الأراضي التي تحتلها إسرائيل . حتى أن أحد الجمهوريين من ولاية تينيسي دعا إلى “قتلهم جميعًا” عندما واجهه ناشط فلسطيني.
وقد نأى كوشنر وزوجته إيفانكا بنفسيهما عن ترامب منذ أن ترك منصبه، وقد صرح كوشنر أنه لن يعود إلى البيت الأبيض إذا تم انتخاب والد زوجته رئيسًا. لكنه يظل شخصية مؤثرة في فلك ترامب.
ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق.
وعلى الرغم من عدم وجود أي خبرة له في السياسة الخارجية، عمل كوشنر كمبعوث رئاسي غير رسمي لدول الشرق الأوسط خلال رئاسة والد زوجته. لقد بنى علاقة وثيقة مع المملكة العربية السعودية، وساعد في التوسط في اتفاقيات إبراهيم، وأصبح الشخص الرئيسي في إدارة ترامب في اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية.
كوشنر هذا الصهيوني العنصري هو صديق لدود لمحمد إين سلمان الذي أعطاه مليارين دولار وينفذ تعليماته. وثانياً لماذا يصمت النظام المصري صمت الأموات والحكومات العربية على تصريح هذا العنصري وتحريضه للتطهير العرقي للفلسطينيين؟ ولماذا لم نسمع أي حكومة عربية تعلن أنها لن تستقبل هذا المجرم بعد اليوم؟ ألم يعد هناك أي كرامة لدى الحكومات العربية؟ من اين جاءت هذه الحكومات التي من المؤكد أنها لم تأتي من الشعب ولا تعبر عن مشاعره.
البلدان التي يستقبل فيها هذا المجرم معروفة
هم يعبرون عن كراهيتهم و مقتهم لنا بكل حرية و دون تأنيب ضمير، محاسبة أو متابعة قضائية و لكن عندما نود التعبير عن إمتعاضنا يصفوننا بمعاداة اليهود و السامية. تبا لكم جميعا و لعالمكم الذي فقد كل قيم العدالة و النزاهة و لعنة الله على كل خائن و مطبع مع أعداء الله و البشرية
كوشنير حاخام المطبعين وسمسار التطبيع الذي تزاحم على بابه المطبعون في مزاد السلام الإبراهيمي حاملين نفس البضاعة 《القضية الفلسطينية 》في مزاد السلام الإبراهيمي ،وأختلفت الأثمان بين من دفع القضية مقابل الوعد بالحصول على سرب من طائرات f35 ومن دفعها مقابل الإعتراف بالسيادة على صحراء و .. .أختتم المزاد وغادر كوشنير و صهره وجاء بايدن الذي تنكر لوعود سلفه وسمسار المزاد كوشنير في مشهد يستحق الشماته .
كل فلسطين بسواحلها و مدنها الداخلية ملك تاريخي للفلسطينيين والعرب و للاجيال المقبلة
هذا هو الواقع ففلسطين جزؤ من الامة العربية الاسلامية منذ الفتح الاسلامي لها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في السنة ١٥ هجري الموافق ل٦٣٦ م و بذلك أصبحت جزءا لا يتجزؤ من الدولة العربية الاسلامية ولا حق لعصابات الصهاينة في أي شيئ منها ثم ان إعادة ما فعله المستعمرون بالهنود الحمر في أمريكا غير قابل للتكرار مع العرب فالامة العربية عصية على الاندثارفقد حفظها رب العزة بالقرآن الذي يمثل عاملا مهما من عوامل تكوينها
سوف تنهض من سباتها و ستمحو آثار القدم الهمجية
الحذر ثم الحذر من هذا الثعبان اللءيم الخبيث ( لا ادري لمن أوجه الحذر).
عموما اعلن هذا الحرباء منذ فترة انه لن يكون جزءا من فريق عمه ترامب إذا فاز في انتخابات نوفمبر القادمة.
ولكنه مع ذلك يرمي الطعم لعمه ترامب رجل الأعمال ويستدرجه من جهة الاستثمار في العقار وهي لعبة ترامب المفضلة ونقطة ضعفه، فترمب كما ذكرت من قبل ليس برجل حروب وسفك دماء وإذا استمرّت الحرب إلى عهده فسيلوح لنتانياهو بالحزمة مقاس خمسة واربعين وسيأمره بوقف الحرب فورا كما فعل نيكيتا خروتشوف بجزمته مقاس اتنين واربعين على منصة الامم المتحدة من قبل.
الهدف المخفي من هذا التصريح هو السماح للمستوطنين بالرجوع إلى غزة والاستيطان فيها ودعوة رءووس الأموال اليهودية والأمريكية منها بالأخص لجعل ساحل غزة كساحل تل ابيب ولا يمكن لترمب الرئيس ورجل الأعمال في نفس الوقت إلا ان يكون جزءا من هذا المشروع الذي تسيل له اللعاب والذي سينقذ شركاته من الإفلاس المحقق لملاحقته في محاكم نيويورك بشكل خاص.