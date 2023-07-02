كولر: الإرهاق وإهدار الوقت سبب التعادل مع فيوتشر بالدوري المصري

القاهرة: أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن عاملي الإرهاق وإهدار لاعبي المنافس للوقت تسببا في التعادل السلبي مع فيوتشر ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال كولر في مؤتمر صحافي اليوم الأحد: “نلعب مباراة كل 3 أيام وهذا يحتاج لمجهود كبير وأن يكون اللاعبون بذهن صافية وتأثرنا بالإرهاق اليوم”.

وأضاف: “لدي رسالة للمسئولين عن إدارة الكرة في مصر. هل منطقي سقوط اللاعبين لإهدار الوقت بهذا الشكل. منذ مجيئي إلى هنا وأنا أتحدث في تلك النقطة”.

وأوضح: “لا أعرف إن كان ذلك تعليمات مدربين أو من اللاعبين أنفسهم لكن يمكنك إهدار الوقت بطرق أخرى مشروعة مثل امتلاك الكرة”.

وتابع: “وقع لاعبونا في أخطاء خلال الشوط الأول من مواجهة فيوتشر ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني ولم نتمكن من التسجيل”.

واختتم المدرب السويسري حديثه قائلا “أهدرنا فرصا عدة وكان يمكن أن نسجل ولو هدف ولكن هذه هي كرة القدم التي بها كل شيء ونحن لا نلعب المباريات بمفردنا، اليوم واجهنا فريقا أدي بشكل دفاعي مميز”.

ورغم التعادل، بقي الأهلي متربعا على قمة ترتيب المسابقة برصيد 69 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي خاض 31 لقاء.

ومازال الأهلي، الذي فاز في مبارياته التسع الماضية بالمسابقة، بحاجة للحصول على 8 نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية في المسابقة، من أجل التتويج باللقب للمرة الـ43 في تاريخه واستعادة الدرع الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين.

(د ب أ)