كولومبيا تحذّر الولايات المتحدة من تداعيات تقليص الدعم العسكري

بوغوتا: حذّر وزير الدفاع الكولومبي الأحد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تقليص التعاون العسكري مع بلده لفشلها في الحد من تهريب المخدرات، قائلا إن القرار من شأنه أن يؤدي إلى إدخال مزيد من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وتدرس واشنطن حاليا ما إذا كانت ستسحب تصنيف كولومبيا بصفتها شريكا في الحرب ضد المخدرات، وهي الخطوة التي قد تحد من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدر بمئات ملايين الدولارات وتشكل ضربة قوية لسمعة كولومبيا.

في مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال وزير الدفاع الكولومبي المعين حديثا بيدرو سانشيز إن إلغاء التصنيف يعني “ببساطة أننا سنفقد القدرة على احتواء التهديد”.

وأضاف أن “عدم القدرة على احتوائه سيتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. لأن المزيد من الكوكايين سيصل، ولن تكون الولايات المتحدة أقوى أو أكثر ازدهارا أو أمانا”.

وأكد سانشيز أن “تصدع العلاقات والتعاون بين دولنا يشكل فرصة للاتجار بالمخدرات”.

أطلقت كولومبيا حملة دبلوماسية لتجنب تقليص التعاون قبل المراجعة الأمريكية المقررة للتصنيف في أيلول/ سبتمبر المقبل.

لكن العديد من المسؤولين متشائمون بشأن إمكان تجنب إلغاء التصنيف، الأمر الذي يعرض للخطر ما يقرب من نصف مليار دولار من التمويل الأمريكي السنوي.

(أ ف ب)