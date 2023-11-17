رياضة | كرة قدم عالمية

كولومبيا تفاجئ البرازيل وأوروغواي تهزم الأرجنتين بقيادة ميسي

17 - نوفمبر - 2023

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برازيليا: خسرت البرازيل في المباراة الثانية على التوالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام كولومبيا التي انتفضت لتحقق الفوز 2-1 الليلة الماضية.

ولم تحقق البرازيل أي فوز في آخر ثلاث مباريات، وتراجعت إلى المركز الخامس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد سبع نقاط.

وكانت أمسية رائعة بالنسبة لمهاجم ليفربول كاميرون دياز، الذي أحرز هدفين خلال أربع دقائق في شوط المباراة الثاني ليمنح منتخب بلاده الفوز المفاجئ بعد أيام قليلة من إطلاق سراح والده عقب تعرضه للاختطاف في كولومبيا.

وكانت البرازيل قد تقدمت في الدقيقة الرابعة من المباراة عن طريق المهاجم غابرييل مارتنيلي.

وفي بوينس آيرس، حققت أوروغواي فوزا مستحقا على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب بومبونيرا الشهير حملا توقيع رونالد أراوخو وداروين نونيز بواقع هدف في كل شوط.

وكانت أوروغواي الفريق الأفضل منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وبهذا الفوز تقدمت إلى المركز الثاني في التصفيات بعشر نقاط وبفارق نقطتين عن الأرجنتين متصدرة الترتيب التي خسرت أولى النقاط خلال خمس مباريات خاضتها في تصفيات أمريكا الجنوبية حتى الآن.

وأصبحت كولومبيا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن فنزويلا التي حققت تعادلا بدون أهداف على أرضها مع الإكوادور.

وتحتل الإكوادور المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن البرازيل.

(رويترز)

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  1. يقول بسام:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 1:40 م

    يرجى تصحيح اسم اللاعب الذي احرز اهداف كولومبيا الى لويس دياز

    رد

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