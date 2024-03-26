كولومبيا: سنقطع علاقاتنا مع إسرائيل حال خرقها وقف إطلاق النار- (تدوينة)

بوغوتا: أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الثلاثاء، أن بلاده ستقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حال عدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيترو في منشور على منصة “إكس”: “إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار فسنقطع علاقاتنا الدبلوماسية معها”.

Si Israel no cumple la resolución de Naciones Unidas de Cese al Fuego rompemos relaciones diplomáticas con Israel. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2024

والاثنين، قال بيترو في بيان: “إذا خرقت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا، الاثنين، أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف “دائم ومستدام” لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)