سياسة | دولي

كولومبيا: سنقطع علاقاتنا مع إسرائيل حال خرقها وقف إطلاق النار- (تدوينة)

26 - مارس - 2024

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

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بوغوتا: أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الثلاثاء، أن بلاده ستقطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حال عدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيترو في منشور على منصة “إكس”: “إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار فسنقطع علاقاتنا الدبلوماسية معها”.

والاثنين، قال بيترو في بيان: “إذا خرقت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا، الاثنين، أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف “دائم ومستدام” لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 26, 2024 الساعة 7:48 م

    يا ليت أمة المليار والغبار و خاصة عرب التطبيع والتنسيق تكون لهم شجاعة كولومبيا ✌️🇵🇸

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  2. يقول الامازغي المسلم:
    مارس 26, 2024 الساعة 8:05 م

    و لكم في “الرجل” عبرة لمن يعتبر ياعرب يا مسلمون..

    رد

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