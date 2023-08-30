كولو مواني يبلغ آينتراخت برغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان

برلين: أبلغ المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني مسؤولي نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، برغبته في الرحيل عن الفريق والانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الحالية التي تغلق الجمعة.

وقال كولو مواني في تصريحات لشبكة سكاي التليفزيونية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: “الانتقال إلى باريس يشكل فرصة استثنائية بالنسبة لي. أود الانتقال إلى باريس وقد أبلغت مسؤولي النادي بذلك”.

وتابع: “أتمنى أن يقبل آينتراخت فرانكفورت العرض المقدم من باريس، وأن يتيح لي إتمام هذه الصفقة”.

وتردد أن كولو مواني (24 عاما) اتفق على البنود الشخصية للتعاقد مع باريس سان جيرمان لمدة خمسة أعوام.

وذكرت تقارير أن آينتراخت فرانكفورت يرغب في الحصول على 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات كولو مواني الذي قدم مستويات هائلة في الموسم الماضي وشارك في كأس العالم 2022 في قطر والتي انتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني بالفوز في النهائي على نظيره الفرنسي.

وتردد أن آينتراخت فرانكفورت رفض عرضا قيمته 80 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم كولو مواني الذي يستمر عقده مع آينتراخت، بطل الدوري الأوروبي 2022، حتى عام 2027.

وذكر كولو مواني: “أنا مدين لفرانكفورت بالكثير. أعتز بالجماهير ودائما ما كنت أتعامل باحترافية. قدمت كل ما لدي للنادي، ولكن لا يخفى على أحد أن باريس سان جيرمان قدم عرضا قياسيا لي”.

وذكرت صحيفة “بيلد” وقناة “شبورت 1” أن تصريحات كولو مواني لم يكن لها رد فعل جيد في النادي، وربما لم يوافق عليها النادي.

وذكرت تقارير أن دينو توبمولر المدير الفني لآينتراخت يدرج كولو مواني ضمن خططه للمباراة المقررة الخميس أمام ليفسكي صوفيا في الدور المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

(د ب أ)