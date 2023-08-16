كومن دريمز: حرب أبدية أخرى .. الإدارة الأمريكية بدون استراتيجية دبلوماسية تجاه أوكرانيا

واشنطن- “القدس العربي”: قال السياسي الأمريكي المعروف رالف نادر إن ” الحرب الإجرامية الروسية في أوكرانيا تتصاعد مع وقوع خسائر فادحة في كلا الجانبين مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يواصل التأكيد على أن حلف الناتو ، بمعنى الولايات المتحدة في الغالب، سوف يوسع الدعم العسكري لأوكرانيا “طالما استغرق الأمر”.

رالف نادر: “طالما استغرق الأمر” ليست سياسة، بل مماطلة مميتة بدون أي استراتيجية خروج

وبالنسبة لرالف نادر، وهو من أصول عربية ومدافع كبير عن حقوق المستهلك الأمريكي، فإن “طالما استغرق الأمر” ليست سياسة، بل مماطلة مميتة بدون أي استراتيجية خروج.

وأشار نادر في مقال نشره موقع “كومن دريمز” أن بايدن، الذي صوت لصالح الحرب الإجرامية التي شنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش في العراق كعضو في مجلس الشيوخ عام 2003 ، إلى جانب تمويلها بمئات المليارات من الدولارات على مر السنين، يتمتع بخبرة طويلة في سياسة “طالما استغرق الأمر”، وقال إن الغزو والاحتلال أودى بحياة أكثر من مليون عراقي، وتسبب في المزيد من الإصابات والأمراض، وأغرق العراق في فوضى مدمرة مستمرة حتى يومنا هذا.

وأضاف نادر “يجب أن يقود بايدن الولايات المتحدة في صنع السلام، وإشراك الأمم المتحدة عندما ينتهك ميثاقها ضد الحرب الهجومية من قبل أي دولة عضو، وفي مراعاة تفويضاتنا الدستورية التي تحتفظ للكونغرس، وليس الرئاسة ، بصلاحية إعلان الحرب”.

نادر: استراتيجية بايدن تعني قتل مليون أوكراني وتدمير البلاد وتصعيد الحرب إلى روسيا والدول المجاورة

وأكد نادر أن نهج ” ” طالما استغرق الأمر” سيعني قتل مليون أوكراني وتدمير للبلاد، وسيعني، ايضاً، تصعيد الحرب خارج أوكرانيا إلى روسيا والدول المجاورة؟

وتابع ” يقضي بايدن مزيدًا من الوقت وهو يقول “نعم” لمطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على أسلحة أكثر قوة – مركبات مدرعة متقدمة، ومدفعية طويلة المدى، ودبابات أبرامز مع طلقات من اليورانيوم المنضب على الرغم من تحذير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من الذخيرة لأنها “معدن ثقيل سام كيميائيًا وإشعاعيًا”.

وقد ذكرت مجلة هارفارد انترناشونال ريفيو أن “اليورانيوم المنضب قد يشكل خطراً على كل من الجنود والسكان المدنيين المحليين. عندما تضرب الذخيرة المصنوعة من اليورانيوم المنضب هدفا، يتحول اليورانيوم إلى غبار يتنفسه الجنود بالقرب من موقع الانفجار، ثم تنقل الرياح الغبار إلى المناطق المحيطة، مما يؤدي إلى تلويث المياه المحلية والزراعة “.

وبحسب ما ورد، “يدعم بايدن أيضًا تزويد أوكرانيا بطائرات إف -16، وقد أرسل بالفعل قنابل عنقودية لأوكرانيا لمطابقة القنابل العنقودية الروسية من أجل تعريض الأوكرانيين، بمن فيهم الأطفال ، للخطر لسنوات قادمة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن “132 دولة – بما في ذلك العديد من حلفاء أمريكا – وافقت على عدم استخدام الذخائر العنقودية أو نقلها أو إنتاجها أو تخزينها”.

وأكد نادر أنه ليس لدى إدارة بايدن استراتيجيات دبلوماسية، ولا يوجد طلب لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط يتبعه مفاوضات سلام على مستوى عالٍ.

وقال إن هذه الحرب تتوسع وتصبح أكثر فتكًا كل يوم. كما تتصاعد الاستفزازات مع ظهور طائرات مسيرة أوكرانية مسلحة فوق موسكو واستهداف المزيد من الصواريخ الروسية للمدنيين الأوكرانيين.

ولاحظ أن الكونغرس، الذي يجهل دروس التاريخ من الحروب في فيتنام والعراق وأفغانستان وليبيا وغيرها من الارتدادات العسكرية للإمبراطورية الأمريكية، لا يزال يصادق على مطالب بايدن دون أي جلسات استماع شاملة للكونغرس لفحص إلى أين تتجه هذه الحرب.

وأشار إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس تأكدوا من عرقلة مكتب المفتش العام المقترح للإشراف على إنفاق عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب على المساعدات العسكرية الأمريكية، وفساد الرقابة ، والتحقيق في تحويل الإمدادات العسكرية.

كما أن الكونغرس المسؤول عن اللوم يتماشى مع قرار بايدن وحلف شمال الأطلسي بوضع 300 ألف جندي “في حالة تأهب قصوى” يتمركزون في البلدان الواقعة على حدود روسيا وأوروبا، وقال :” بالفعل، هناك الآلاف من الجنود الأمريكيين والمدفعية الحديثة والسفن الحربية في تلك المنطقة”.

وقال :” لا يتعين على الديكتاتور فلاديمير بوتين أن يمد الحقيقة بعيداً في دعايته لتحذير الشعب الروسي، الذي يتذكر الغزوات التي شنتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة أكثر من 50 مليون روسي والتي تسببت في دمار هائل في روسيا كما يرى الشعب الروسي تحالفًا عسكريًا من الدول الغربية (الناتو) بما في ذلك ألمانيا وفنلندا وبولندا والمجر والتشيك وإستونيا ورومانيا وبلغاريا. كما يرون تحركات لتشمل أوكرانيا”.

نادر: الغرب لم يلتزم بتعهداته لروسيا بعدم توسيع حلف الناتو

وأوضح ” في عام 1990 ، أكد العديد من القادة الغربيين للرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف أن الناتو لن يتوسع، وفي عام 1991، عندما بدأ الاتحاد السوفيتي في الانحلال رسميًا وزادت المخاوف السوفيتية بشأن الناتو، حذر خبراء أمريكيون، بمن فيهم الخبير جورج كينان منذ فترة طويلة ، من كارثة تجاوز الخط الأحمر، ولاحظت صحيفة الغارديان أن “بوتين يدعي أن جيمس بيكر ، وزير الخارجية الأسبق في مناقشة في 9 فبراير 1990 مع الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، قد تعهد بأن الناتو لن يتوسع إلى الشرق إذا قبلت روسيا توحيد ألمانيا . “

وأثار الرئيس بيل كلينتون غضب الرئيس الروسي بوريس يلتسين عندما خالف التأكيدات الأمريكية السابقة بشأن توسع الناتو.

وتحدث نادر عن مقال طويل لهاربر نُشر في يونيو 2023 عن أوكرانيا جاء فيه “… في قمة الناتو في بوخارست في أبريل 2008 ، حث الوفد الأمريكي ، بقيادة الرئيس بوش ، الحلف على وضع أوكرانيا وجورجيا على المسار الفوري لعضوية الناتو. أدركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تداعيات اقتراح واشنطن: “كنت متأكدة تمامًا … أن بوتين لن يسمح بحدوث ذلك فقط” ، تذكرت في عام 2022. “من وجهة نظره ، سيكون ذلك إعلانًا للحرب”.

وشارك السفير الأمريكي في موسكو، ويليام ج. بيرنز، تقييم ميركل، وكان بيرنز قد حذر بالفعل وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس من أن ” انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو “أكثر خطورة” من بين جميع الخطوط الحمراء للنخبة الروسية (وليس بوتين فقط)” ، وخلص إلى أن “” روسيا سترد “.

وقال :” تخيلوا أن” الحذاء على القدم الأخرى”، مع قيام روسيا بكل هذا على حدودنا، انظر كيف كان رد فعل الولايات المتحدة على 3000 شخص فقدوا أرواحهم في 11 سبتمبر.

كما أن وسائل الإعلام لم تتعلم دروس التاريخ حيث تقوم بمتابعة حرب أوكرانيا للتستر على الغزوات العسكرية غير الشرعية في الشرق الأوسط، وقال إن وسائل الإعلام تتجنب الإبلاغ عن دعوات السلام من قبل الجماعات المحلية والدولية.

كما أن وسائل الإعلام لا تحقق في السياسة الأمريكية التي تدفع ألمانيا إلى ميزانيات عسكرية أكبر وشحنات أسلحة إلى أوكرانيا، وإنهاء تقاليد الحياد في بلدان الشمال الأوروبي من خلال ضمها إلى حلف الناتو. كل هذه التوسعات توفر تجارة ضخمة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، الذي حذرنا منه أيزنهاور.

وقال نادر إن الولايات المتحدة يجب أن تقود عملية لصنع السلام وإشراك الأمم المتحدة عندما ينتهك ميثاقها ضد الحرب الهجومية من قبل أي دولة عضو، وقال إنه يجب مراعاة التفويضات الدستورية التي تحتفظ للكونغرس، وليس الرئاسة، بصلاحية إعلان الحرب.

وأضاف ” بدلاً من ذلك ، قمنا بتوسيع ميزانية عسكرية ضخمة (أكبر من 10 دول مجتمعة تحتل صدارة القائمة بعد أمريكا، بما في ذلك الصين وروسيا) ، ونشغل قواعد عسكرية في أكثر من 100 دولة، وكما ننشغل في التهديدات العسكرية أو التوغلات في الساحات الخلفية للعديد من هذه الدول – في انتهاك للمعايير الدولية والقانون، وميثاق الأمم المتحدة (الذي شاركت أمريكا بصياغته بشكل بارز في عام 1946) ، والقوانين الفيدرالية. كل ذلك يتم بطريقة الحزبين، بنفاق مذهل”.

وقال نادر إنه يجب الاستعداد لحرب استنزاف من الجانبين قد تستمر لسنوات ” هذا إذا لم تتحول إلى حرب نووية” مؤكداً أن “من شأن هذا الأمر القضاء على كل “الصقور” بما في ذلك “صقور البيت الأبيض”.