كونسيساو يقود يوفنتوس لفوز صعب على إنتر في الدوري الإيطالي

تورينو (إيطاليا): حقق يوفنتوس فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على ضيفه إنتر ميلان اليوم الأحد في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وقد أحرز فرانسيسكو كونسيساو هدفها الوحيد في وقت متأخر.

وأشعل الجناح البرتغالي الاحتفالات في الملعب في الدقيقة 74 عندما افتتح التسجيل ليوفنتوس، إذ أتيحت مساحة أمام راندال كولو مواني داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة إلى كونسيساو غير المراقب والذي وضعها بهدوء في المرمى.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع، بينما أهدر إنتر فرصة انتزاع الصدارة وتجمد رصيده في المركز الثاني عند 54 نقطة بفارق نقطتين خلف نابولي.

وشهدت المباراة فرصة خطيرة مبكرة، إذ تصدى حارس يوفنتوس ميشيل دي غريغوريو لكرة مقصية من مهدي طارمي، ثم تابع دينزل دومفريز الكرة بتسديدة أخرى لكنها مرت فوق العارضة.

وردّ يوفنتوس بمحاولة من نيكو غونزاليس لكن حارس إنتر يان زومر تصدى للكرة مرتين، الأولى إثر تسديدة بعيدة المدى والثانية من متابعة من جانب كونسيساو.

واستمرت الهجمات المكثفة من الجانبين في الشوط الثاني، وتوج كونسيساو محاولات أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 74.

وكاد يوفنتوس أن يضيف الهدف الثاني بعدها بدقائق، لكن جرى التصدي للكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى، ورغم استمرار الهجمات المكثفة حتى صفارة النهاية، لم تشهد المباراة مزيدا من الأهداف.

(رويترز)