كونفدرالية دول الساحل: منتدى أزواد يستنكر ودول المنطقة قلقة لظهور قطب تقوده أنظمة تدعمها روسيا

نواكشوط – «القدس العربي»: أثار إعلان قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن توجههم نحو تأسيس كونفدرالية تضم دولهم الثلاث تحت مسمى “كونفدرالية دول الساحل”، قلقا كبيرا داخل منطقة غرب إفريقيا، وبخاصة على مستوى البلدان ذات الحدود المشتركة مع الدول المذكورة، باعتبار أن الكونفدرالية الجديدة ستشكل قطبا سياسا جديدا مدعوما من روسيا.

وأكد قادة الدول الثلاث في البيان الختامي لقمتهم “أن الهدف من تأسيس هذه الكونفدرالية التي تدور رئاستها بينهم كل عام، هو تمكين بلدانهم من تبادل مواردها في قطاعات استراتيجية بينها الزراعة والمياه والطاقة والنقل”.

ومع أن موريتانيا لم تعلق رسميا على تأسيس هذه الكونفدرالية، إلا أن “ظهورها كبديل في قلب المنطقة الساحلية وبمحاذاة حدودها الجنوبية، عن مجموعة دول الساحل الخمس التي يعود الفضل في تأسيسها لمجهود سياسي ودبلوماسي موريتاني، يجعل حكومة نواكشوط قلقة نوعا ما، وفقا لما أكده مصدر موريتاني مقرب من مطبخ القرار ، طالبا عدم ذكر اسمه”.

ولم يخف قادة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”، خلال قمتهم الـ 65 التي عقدت الأحد في أبوجا، قلقهم لاستمرار ابتعاد دول مالي والنيجر وبوركينافاسو عن المجموعة، ودعا عدد منهم في كلمات أمام القمة إلى “استئناف الحوار مع الدول الثلاث المنسحبة من هذا التكتل الإقليمي”.

ودعا الرئيس السنغالي بشير ديوماي فاي، المقرب في طرحه من قادة مالي وبوركينافاسو والنيجر “إلى القيام بكل ما بالوسع لتجنب انسحاب هذه الدول الشقيقة الثلاث”، مضيفا أن “هناك حاجة إلى إصلاحات لتكييف إيكواس مع الأوضاع الراهنة”.

وحذر رئيس مفوضية “إيكواس” عمر توري من “أن المنطقة قد تواجه خطر التفكك جراء انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو منها”، مؤكدا “أن حرية الحركة والسوق المشتركة للتكتل الإقليمي باتت معرضة للخطر إذا انسحبت منها الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية انتقالية”.

واعتبر توري “أن انسحاب هذه الدول الثلاث، يجعلها تخاطر بمواجهة عزلة سياسية، وخسارة استثمارات بملايين الدولارات”، مشددا “على أن ذلك من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن، وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح إنشاؤها منذ فترة طويلة”.

أما الاستنكار الشديد لنتائج قمة نيامي التي أعلن فيها عن تأسيس الفدرالية بين مالي وبوركينافاسو والنيجر فكان موقف منتدى أزواد السياسي، فقد أكد المنتدى في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن تحالف من سماهم “عسكر مالي وبوركينا والنيجر المنقلبين على الحكم الديمقراطي، تحالف مرفوض ومفتقر للشرعية”.

وأضاف “ونحن في منتدى أزواد السياسي، نؤكد أنه ليس تحالفا من أجل محاربة الإرهاب، بل لحصار الشعوب الأصلية في المنطقة، وبخاصة شعب أزواد ممن يتم التنكيل بهم يوميا من أجل تشريدهم عن أراضيهم”.

وأضاف البيان “أن المنتدى يرفض الدعوة لمشروع الكونفدرالية التي تقام على أراضي كونفدراليات تاريخية تخص الشعوب الأصلية لأقاليم أزواد وأودالن، وأزواغ، وآير، وهو يبلغ الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي برفضه، وكذا برفضه من طرف شعوب الأقاليم المذكورة أعلاه”.

ودعا منتدى أزواد في بيانه “كافة المنظمات والحكومات إلى النظر في هذه الشكوى بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بمنطقة الساحل.