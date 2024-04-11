كونفرنس ليغ: فنربهتشه يحافظ على آماله برغم خسارته أمام أولمبياكوس

أثينا: حافظ فنربهتشه التركي على آماله ببلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم بعدما سجل هدفين رداً على تقدم مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثية من دون أن يتجنب الخسارة 2-3 الخميس في ذهاب ربع النهائي، فيما عاد فيورنتينا الإيطالي بتعادل سلبي من مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

في المباراة الاولى، اعتقد أولمبياكوس انه يتجه لتحقيق فوز كبير على فنربهتشه بتقدمه بهدفين في الشوط الاول عبر قائده كوستاس فورتونيس من تسديدة زاحفة (8) والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (32)، قبل أن يضيف في الثاني الهدف الثالث بفضل البرتغالي شيكينيو (57).

غير أن فنربهتشه رفض الاستسلام ليعود إلى أجواء اللقاء بداية عبر الصربي دوشان تاديتش (68 من ركلة جزاء) ثم إيرفان قهوجي بعد لعبة جماعية رائعة داخل منطقة الجزاء (74).

قال تاديتش “لقد بدأنا بقوة، لكن أولمبياكوس فريق جيد للغاية واستغل الفرص التي أتيحت له. بعد التأخر بنتيجة 0-3، تمكنا من إعادة تنظيم صفوفنا وفرضنا اسلوبنا وحافظنا فرصنا في التأهل”.

وكاد نادي اسطنبول يخطف التعادل، إلا أن رأسية البولندي سيباستيان شيمانسكي لم تهز الشباك (84).

وخاض فنربهتشه استحقاقه الاوروبي بعد ساعات من فرض الاتحاد التركي لكرة القدم غرامة مالية عليه على خلفية مغادرة لاعبيه الملعب بعد ثلاث دقائق من صافرة بداية الكأس السوبر المحلية بمواجهة غلطة سراي الأحد، للتنديد بالظلم المزعوم ضد ناديهم.

وكان نادي العاصمة إسطنبول قد قرر للاسباب نفسها اشراك تشكيلة من فريق ما دون 19 عاماً أمام منافسه اللدود غلطة سراي.

وبعدما افتتح مهاجم غلطة سراي الارجنتيني ماورو إيكاردي التسجيل في الدقيقة الاولى، عاد لاعبو فنربهتشه إلى غرفة تبديل الملابس ورفضوا اكمال اللقاء.

وفرض الاتحاد التركي الذي أعلن فوز غلطة سراي 3-0، غرامة قدرها 115 ألف يورو على فنربهتشه جراء انسحابه.

وفي الثانية، حافظ فيورنتينا وصيف البطل العام الماضي بتعادله السلبي مع فيكتوريا بلزن، على سجله خالياً من الخسارة على الصعيد الاوروبي للمباراة العاشرة توالياً وذلك للمرة الاولى في تاريخه.

وفشل فيورنتينا صاحب المركز العاشر في الدوري الإيطالي في الخروج فائزا للمباراة الثانية تواليا بعد خسارته قبل 4 أيام محلياً أمام يوفنتوس 0-1.

وفي برمنغهام، فاز أستون فيلا الإنكليزي على ضيفه ليل الفرنسي 2-1.

وتقدم فيلا بهدفي أولي واتكنز (13) والاسكتلندي جون ماكغين (56)، وقلّص ليل الفارق عبر بافوديه دياكيتيه من رأسية (84).

ويأمل فيلا خامس الدوري الإنكليزي في ان يحرز لقبه القاري الاول منذ أكثر من 4 عقود، وتحديداً منذ فوزه بدوري الابطال عام 1982 والكأس السوبر الاوروبية في العام التالي.

ويتمتع الإسباني أوناي إيمري مدرب فيلا بسجل أوروبي رائع، حيث فاز بالدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” كمدرب ثلاث مرات مع إشبيلية ومرة واحدة مع فياريال.

وتغلب كلوب بروج البلجيكي على ضيفه باوك اليوناني 1-0، سجله النروجي هوغو فيتليسن (6).

وتقام مباريات الإياب في 18 نيسان/ابريل.

(أ ف ب)