كونفرنس ليغ: ليل وفيورنتينا وفنربهتشه تخطو خطوة كبيرة نحو ربع النهائي

باريس: خطت أندية ليل الفرنسي وفيورنتينا الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، وفنربهتشه التركي، خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي لمسابقة كونفرنس ليغ الأوروبية في كرة القدم بفوز الأول والثالث على مضيفيهما شتورم غراتس النمساوي وسان جيلواز البلجيكي بنتيجة واحدة 3-0، والثاني على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي 4-3 الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي.

في المباراة الاولى، يدين ليل بفوزه الى مهاجمه وهدافه الدولي الكندي جوناثان ديفيد الذي سجل الهدفين، الأول في الدقيقة 28 اثر تمريرة من المغربي الأصل الواعد أيوب بوعدي (16 عاما)، والثاني في الدقيقة 51، قبل أن يضيف الكوسوفي إيدون جيغروفا الثالث في الدقيقة 71.

وحذا مكابي حذو ليل بفوزه الكبير على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 4-1.

وتقدم الضيوف بهدفين مبكرين سجلهما إيران زاهافي (4) وإيدو شهار (9)، قبل أن يقلص الدولي المغربي أيوب الكعبي الفارق في الدقيقة 13، لكن زهافي أعاده إلى سابق عهده بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (30)، قبل أن يسجل دور بيريتز الرابع (74).

وعاد فيورنتينا الوصيف بفوز ثمين من أرض مضيفه مكابي حيفا 4-3 في المباراة التي أقيمت في بودابست.

وكان فيورنتينا البادئ بالتسجيل عبر الأنغولي مبالا نزولا (2)، ورد أصحاب الأرض بهدفين للسنغالي عبدواللاي سيك (12) وغادي كيندا (29).

وأدرك الأرجنتيني لوكاس بلتران التعادل لفيورنتينا مطلع الشوط الثاني (59)، وأعاد عنان خلايلي التقدم لمكابي حيفا (67)، لكن رولاندو ماندراغورا عدَّل النتيجة بعد ست دقائق (73).

وأكمل مكابي حيفا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الأنغولي شو لتلقيه الانذار الثاني (81).

واستغل فيورنتينا النقص العددي في صفوف مضيفه وسجل هدف الفوز عبر التشيكي أنتونين باراك (90+5).

وفي الثالثة، تغلب فنربهتشه على مضيفه سان جيلواز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البلجيكي ميشي باتشوياي (20) والهولندي جايدن اوسترفولدي (84) والصربي دوشان تاديتش (90+4).

“شوط أول”

وانتهت قمة أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفه أستون فيلا الإنكليزي بالتعادل السلبي.

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد المدافع إزري كونسا في الدقيقة 83 لتلقيه الإنذار الثاني، ثم تساوى الفريقان على أرضية الملعب بطرد مدافع أصحاب الأرض تريستان غوير للإنذار الثاني أيضا.

وقال قائد أياكس لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جوردان هندرسون “كانت مباراة صعبة. إنهم فريق جيد جدا. إنه مجرد نهاية شوط الأول (مباراتا ذهاب وإياب)، ولذلك نحن بحاجة للذهاب إلى هناك وإحداث مفاجأة كبيرة”.

وعانى أياكس وأستون فيلا من أجل خلق فرص واضحة، وعندما حصل أصحاب الأرض على واحدة كان حارس مرمى الضيوف الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس في المستوى بتصد رائع لتسديدة كينيث تايلور من مسافة قريبة (67).

وحقق مولده النرويجي فوزا صعبا على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين لهالدور ستينيفيك (43) وفريديريك غولبراندسن (90+3) مقابل هدف لماكسيم دي كويبر (84).

ولم تكن حال الممثل الثاني لليونان باوك أفضل من مواطنه أولمبياكوس وخسر أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين سجلهما برونو بيتكوفيتش في الدقيقتين 37 و71.

وتعادل سيرفيت السويسري مع فيكتوريا بلزن التشيكي سلبا.

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل.

(أ ف ب)