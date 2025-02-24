“كونكليف” يحصد الجائزة الكبرى في حفل نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود

لوس أنجلوس: نال فيلم “كونكليف” أو “المجمع المقدس”، الذي يتناول عملية انتخاب البابا في مجمع الكرادلة، الجائزة الكبرى في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة “ساج” في هوليوود، مما يعزز فرص نجاحه في حفل توزيع جوائز الأوسكار في مطلع الأسبوع المقبل.

فاز الفيلم الذي قام ببطولته رالف فاينس وستانلي توتشي وجون ليثجو وإيزابيلا روسيليني بجائزة أفضل أداء لطاقم عمل في فيلم سينمائي خلال الحفل الذي تم بثه مباشرة على موقع نتفليكس.

وحصل تيموثي شالاميت على جائزة أفضل ممثل سينمائي عن تجسيده لشخصية أسطورة الموسيقى بوب ديلان في فيلم “أكومبليت أننون”. كما تم تكريم ديمي مور كأفضل ممثلة سينمائية عن أداء دور شخصية تتلاشى شهرتها ولديها هوس الشباب الدائم في فيلم “ذا سابستانس”.

وتحظى جوائز نقابة ممثلي الشاشة بمتابعة دقيقة لأن اختياراتها غالبا ما تعبر عن الفائزين بجوائز الأوسكار.

(رويترز)