كيت بلانشيت تدعو أمام البرلمان الأوروبي إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة- (فيديو)

بروكسل: دعت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى معارضة “الموروثات الخطرة” التي تغذي “المخاوف” والسياسات المناهضة للهجرة، داعيةً في الوقت عينه إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في الحرب الدائرة بين إسرائيل و”حماس”.

وبدأت بلانشيت حديثها بإثارة مسألة الحرب بين إسرائيل و”حماس”، من خلال تكرارها دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج فوراً عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن”، وسط تصفيق من أعضاء الجمعية.

وقالت: “لقد كلّف الصراع، ولا يزال، آلافاً الأرواح البريئة”.

وذكّرت بلانشيت بأن الحروب والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية تسببت في نزوح 114 مليون شخص في العالم. وشددت على أن الغالبية العظمى من النازحين الذين غادروا بلادهم لجأوا في دول مجاورة.

