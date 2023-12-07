كيربي: واشنطن لا تؤيد إعادة احتلال إسرائيل لغزة

واشنطن: قال جون كيربي، منسق الاتصال الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، الخميس، إن بلاده “لا تؤيد إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة” بعد انتهاء الأعمال العدائية.

وأضاف في تصريح للصحافيين أن بلاده لا تؤيد “تقليص مساحة غزة أو تهجير سكانها بشكل دائم”.

وشدد على ضرورة “طرح بعض الأسئلة الحاسمة حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الحكم في غزة”.

وأشار إلى أن “الحكومة الجديدة في غزة يجب أن تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني”.

تصريحات كيربي جاءت تعليقا على تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بألا يحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطاع غزة خلال ولايته.

(الأناضول)