سياسة | دولي

كيربي: وزارة الخارجية لا تشعر بالحاجة لإجلاء الأمريكيين من لبنان

29 - سبتمبر - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي في مقابلة أجريت معه يوم الأحد إن “وزارة الخارجية لا تشعر بالحاجة” إلى عمليات إجلاء أمريكية من لبنان وإسرائيل.

وأضاف كيربي  خلال مقابلة في برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة   ABC “لدينا خطط طوارئ للإخلاء في كل ركن من أركان العالم تقريبا، وكل ما نقوم به، وكل ما يقوم به وزير الدفاع (لويد) أوستن في وزارة الدفاع هو التأكد من أن لدينا القدرة المطلوبة وقدرة التخطيط والإعداد المتاحة لنا”.

وتابع كيربي “نحن نعمل على حل هذه المشكلة. وأود أن أضيف أن وزارة الخارجية لا تشعر بالحاجة إلى ذلك في الوقت الحالي. لا تزال هناك عمليات تجارية وحركة جوية تجارية تنطلق من بيروت ولا تزال متاحة لأولئك الأميركيين الذين يريدون المغادرة”.

وقال كيربي “نحث الأمريكيين مرة أخرى، إذا كنتم في لبنان وتريدون الذهاب، فاذهبوا الآن بينما هذه الخيارات متاحة لكم”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر عدواناً عنيفاً على لبنان أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين واغتيال العديد من قادة حزب الله.

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