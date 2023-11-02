سياسة | دولي | الولايات المتحدة

كيربي يرد على سؤال مراسل فوكس نيوز “لماذا يشكر بايدن قطر ؟”

منذ 49 دقيقة

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“القدس العربي”: رد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الخميس، على سؤال وجهه مراسل شبكة فوكس نيوز الأمريكية بيتر دوسي حول موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن “الودود” من قطر وشكره لها في قضية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، التي يتواجد رئيس مكتبها السياسي حاليا في الدوحة، بأن قطر كانت “مفيدة” و“لاعبا رئيسيا” في محادثات إطلاق سراح المحتجزين.

وحاول دوسي الضغط على كيربي قائلا “إنها جماعة إرهابية (حماس) قتلت أمريكيين وخطفت أمريكيين خلال الشهر الماضي”.

وأوضح كيربي “قطر لديها خطوط اتصال مع حماس لا يمتلكها أي شخص آخر تقريبا. الآن، أنا لا أقول إننا ندعم حماس. بالطبع لا نفعل ذلك. إنها منظمة إرهابية ولإسرائيل الحق المطلق في ملاحقتها. لكن قطر لديها خطوط اتصال لا يملكها أي شخص آخر”.

وقال كيربي إن إدارة بايدن ستتحمل العبء الأكبر من انتقادات وسائل الإعلام إذا لم تفعل كل ما في وسعها لإخراج الأمريكيين المحتجزين لدى حماس.

وكان كيربي قال في المؤتمر الصحافي، الخميس، إن البيت الأبيض يبحث فكرة فترات هدنة لمساعدة المدنيين في غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس، أن 74 مواطنا أمريكيا من مزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة إلى مصر.

وفُتح معبر رفح الحدودي مع مصر، الأربعاء، بعد أسابيع من الحرب مما سمح بخروج عدد قليل من الجرحى الفلسطينيين وذوي الجنسية المزدوجة الفارين من القصف الإسرائيلي.

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