كيربي يرد على سؤال مراسل فوكس نيوز “لماذا يشكر بايدن قطر ؟”

“القدس العربي”: رد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الخميس، على سؤال وجهه مراسل شبكة فوكس نيوز الأمريكية بيتر دوسي حول موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن “الودود” من قطر وشكره لها في قضية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، التي يتواجد رئيس مكتبها السياسي حاليا في الدوحة، بأن قطر كانت “مفيدة” و“لاعبا رئيسيا” في محادثات إطلاق سراح المحتجزين.

وحاول دوسي الضغط على كيربي قائلا “إنها جماعة إرهابية (حماس) قتلت أمريكيين وخطفت أمريكيين خلال الشهر الماضي”.

وأوضح كيربي “قطر لديها خطوط اتصال مع حماس لا يمتلكها أي شخص آخر تقريبا. الآن، أنا لا أقول إننا ندعم حماس. بالطبع لا نفعل ذلك. إنها منظمة إرهابية ولإسرائيل الحق المطلق في ملاحقتها. لكن قطر لديها خطوط اتصال لا يملكها أي شخص آخر”.

وقال كيربي إن إدارة بايدن ستتحمل العبء الأكبر من انتقادات وسائل الإعلام إذا لم تفعل كل ما في وسعها لإخراج الأمريكيين المحتجزين لدى حماس.

Peter Doocy: “Talking about getting Americans out of Gaza, President Biden said I want to thank our partners in the region and particularly Qatar. The leader of Hamas lives in Qatar. Why is President Biden thanking them for anything?!”

John Kirby: “Oh jeez, Peter!” pic.twitter.com/98xOazLCnn

— Justin Baragona (@justinbaragona) November 2, 2023