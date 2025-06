“كير” تستهجن تصريحات إيلون ماسك حول المنظمات الإسلامية- (تدوينة)

لندن: استهجن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وصف إيلون ماسك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمات الإسلامية بأنها “منظمات إرهابية”.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس” الأحد، ردا على تصريحات ماسك في وقت سابق.

وسبق أن أفاد ماسك مستشهدا برسم بياني على منصة “إكس” يوضح حجم المساعدات المقدمة للمنظمات المرتبطة بالإسلام من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “كما قال كثيرون لماذا ندفع للمنظمات الإرهابية وبعض الدول لكي تكرهنا عندما تكون على استعداد تام للقيام بذلك؟”.

ورد حساب كير على منصة إكس، على منشور ماسك قائلا: “أي شخص يرى كلمة الإسلام باسم جمعية خيرية أمريكية ويعلن على الفور أن هذه المنظمة منظمة إرهابية هو شخص حاقد لا يعرف شيئا تقريبا عن المسلمين الأمريكيين ومساهماتهم في المجتمع، بما في ذلك جهودهم الإغاثية”.

وأشار المجلس إلى أن المنظمات الإسلامية والعربية الأمريكية مثل جميع المنظمات، لها الحق في التقدم بطلب للحصول على منح فيدرالية، مؤكدا أن معظم المنظمات في الجدول الذي شاركه ماسك حصلت أيضا على منح من الحكومة خلال رئاسة ترامب الأولى.

وأضاف “متى سيبدأ ماسك الحديث عن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي استخدمتها الحكومة الإسرائيلية لقتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة، بدلا من التشهير بالمواطنين الأمريكيين؟”.

The Muslim American and Arab American organizations smeared in these defamatory posts are duly registered nonprofit organizations that have the same right to apply for federal funding as every other eligible charity. In fact, many of these nonprofits partnered with the government… https://t.co/11Pk8eRcdp

