كير ستارمر يقول لنتنياهو إن عملية السلام يجب أن تفضي لإقامة دولة فلسطينية

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الثلاثاء لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية.
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية بعد اتصال بين الرجلين إن رئيس الوزراء البريطاني شدّد على أن “المملكة المتحدة تقف مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب أن يفضي أيضا إلى قيام دولة فلسطينية سيدة وقابلة للاستمرار”.
(أ ف ب)
ههه هذا ما لا يتقبله سموتريتش وسفاح أطفال ونساء غزة العزة النتن ياهو يا الياهو في عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥
لا دولة إلا دولة فلسطين من النهر للبحر و ما على قطعان الصهاينة الملاعنة الذين جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة ليسرقوا أرض فلسطين من الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين إلا العودة من حيث أتى أجدادهم، نقطة إلى السطر ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
لا دولة إلا دولة فلسطين من النهر للبحر يا عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي سرق أرض فلسطين العام 1948 وزرع فيها عصابة لصوص مجرمين فاشيين دمويين قتلة بعد طردهم من القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥