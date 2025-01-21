كير ستارمر يقول لنتنياهو إن عملية السلام يجب أن تفضي لإقامة دولة فلسطينية

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الثلاثاء لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية بعد اتصال بين الرجلين إن رئيس الوزراء البريطاني شدّد على أن “المملكة المتحدة تقف مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب أن يفضي أيضا إلى قيام دولة فلسطينية سيدة وقابلة للاستمرار”.

(أ ف ب)