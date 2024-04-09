كيشيدا يصل إلى أمريكا في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني منذ 9 سنوات

طوكيو: وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة في أول زيارة دولة يقوم بها رئيس حكومة ياباني للبلاد منذ تسع سنوات، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للتحالف بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد كيشيدا لقاء قمة في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، كما سيلقي كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس في اليوم التالي، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مسؤولين يابانيين.

وسيؤكد كيشيدا خلال الزيارة أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، والتي تتراوح من الأمن وأحدث التقنيات إلى تعزيز سلاسل التوريد.

وقال كيشيدا إن زيارته الرسمية للولايات المتحدة ستساعد في تعزيز التحالف الثنائي.

وسيصبح كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني يلقي خطابا في الكونغرس الأمريكي منذ رئيس الحكومة الراحل شينزو آبي، في نيسان/ أبريل عام 2015.

وكشف مسؤول ياباني عن أنه من المرجح أن يكون موضوع خطاب كيشيدا أمام الكونغرس الخميس، “موجها نحو المستقبل” ويعتقد أنه سيشدد على أن الشراكة بين اليابان والولايات المتحدة حاسمة في الحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح.

ونظرا لأن كيشيدا يمثل دائرة انتخابية في هيروشيما، المدينة التي دمرتها قنبلة ذرية أمريكية في آب/ أغسطس 1945، يعتقد أنه سيتطرق في خطابه أمام المجلس التشريعي الأمريكي، إلى رؤيته لعالم خال من الأسلحة النووية.

(د ب أ)