كيف أثر الاقتصاد وفرص العمل في خيارات أصحاب البشرة السوداء واللاتينيين لدعم ترامب؟

ترامب بعد مناقشة في القمة اللاتينية التي عقدت في نادي ترامب الوطني للغولف في دورال، فلوريدا في 22 أكتوبر 2024. ا ف ب

واشنطن: لم يفاجأ براين ليخا، صاحب شركة صغيرة، 31 عامًا، من بيلتون بولاية تكساس، بأن عددًا متزايدًا من الرجال اللاتينيين من جيله قد صوّتوا لدونالد ترامب للرئاسة هذا العام. فقد صوّتَ ليخا للمرشح الجمهوري في انتخابات عامي 2016 و2020.

كانت دوافع ليخا بسيطة، حيث قال إنه استفاد من السياسات الاقتصادية لترامب، وخاصة تخفيضات الضرائب. وقال: “أنا عامل من الطبقة العاملة، لذا فإن تخفيضات الضرائب للشركات الصغيرة مثالية بالنسبة لما أفعله”.

القس ديريك هاركينز: جاذبية ترامب الذكورية الزائفة نجحت في كسب بعض الشباب من الرجال الملونين

أما بالنسبة لداشون جاليسو، وهو مستشار في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، فقد كان تصويته لترامب نابعًا من شعوره بأن أقوال الديمقراطيين لا تتماشى مع أفعالهم. وقال: “لقد مرّ وقتٌ طويل منذ أن التزم الديمقراطيون حقًا بوعودهم تجاه ما سيقومون به لصالح المجتمعات الأقليات”. صوّتَ جاليسو، 25 عامًا، والذي ينتمي إلى المجتمع الأفريقي الأمريكي، أيضًا لترامب مرتين من قبل. وقال خلال هذا العام إنه شعر بأن “جهود ترامب للتواصل مع مجتمعات الأقليات قد أظهرت نتائج ملموسة”.

وبحسب استطلاع (أ ب فوتكاست)، الذي شمل أكثر من 120 ألف ناخب على مستوى البلاد، فإن ترامب حصل على نسبة أكبر من أصوات الناخبين السود واللاتينيين مقارنة بعام 2020، خاصة بين الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 45 عامًا. ورغم أن المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس حصلت على أغلبية أصوات الناخبين من السود واللاتينيين، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لوصول نائبة الرئيس إلى البيت الأبيض، بسبب المكاسب التي حققها ترامب. الاقتصاد والوظائف جعلا الرجال دون سن 45 أكثر انفتاحًا على ترامب. ذكر الناخبون بشكل عام أن الاقتصاد والوظائف هما أهم القضايا التي تواجه البلاد. وكان هذا صحيحًا بالنسبة للناخبين السود واللاتينيين أيضًا. اختار حوالي 3 من كل 10 رجال سود تحت سن 45 التصويت لترامب، وهو ضعف النسبة التي حصل عليها في عام 2020 تقريبًا. وكان الشباب اللاتينيون أكثر انفتاحًا على ترامب مقارنة بعام 2020. وصوّتَ حوالي نصف الرجال اللاتينيين الشباب لهاريس، مقارنة بنحو 6 من كل 10 الذين صوّتوا لبايدن.

وقال خوان بروانو، الرئيس التنفيذي لرابطة المواطنين الأمريكيين المتحدرين من أصل لاتيني (لولاك)، وهي أقدم وأكبر منظمة حقوق مدنية في البلاد للأمريكيين من أصل إسباني، إن نتائج الانتخابات توضح أن رسائل ترامب حول الاقتصاد وجدت صدى لدى اللاتينيين.

وأضاف بروانو: “أعتقد أنه من المهم القول إن للاتينيين تأثيرًا كبيرًا في تحديد الرئيس القادم، وأعادوا انتخاب دونالد ترامب. لقد تفاعل الرجال (اللاتينيون) بشكل واضح مع الرسائل الشعبوية للرئيس، وركزوا بالأساس على القضايا الاقتصادية، مثل التضخم والأجور ودعم إصلاح الهجرة”.

وقال القس ديريك هاركينز، الذي خَدَمَ في كنيسة أبيسينيان المعمدانية في نيويورك وقام بالإشراف على التواصل مع المجتمعات الدينية للأمريكيين من أصل أفريقي لأكثر من عقد، إن “جاذبية ترامب الذكورية الزائفة” نجحت في كسب بعض الشباب من الرجال الملونين.

وأوضح هاركينز: “أعتقد أن ترامب بهذا (الزيف الذكوري) كان مؤثرًا بين الشباب، سواء السود أو البيض أو اللاتينيون. وأعتقد أن الأمر للأسف، حتى وإن كان بنسبة صغيرة، يمكن أن يكون له تأثير كبير في انتخابات مثل التي شهدناها للتو”.

ترامب لم يكن ليفوز دون دعم أغلبية الناخبين البيض. الرغبة في قيادة قوية جعلت ترامب أكثر جاذبية

أولويات الناخبين السود واللاتينيين تغيّرت منذ عام 2020. وفي حين أن حوالي 4 من كل 10 ناخبين شباب تحت سن 45 عبر المجموعات العرقية والإثنية اعتبروا الاقتصاد القضية الأهم التي تواجه البلاد، كان من المرجح أن يشير الناخبون البيض واللاتينيون الأكبر سناً إلى الهجرة كأولوية، حيث اعتبر حوالي ربع هؤلاء أن الهجرة هي القضية الرئيسية. وصف غالبية الناخبين السود الشباب الاقتصاد بأنه “ليس جيدًا” أو “ضعيف”، مقارنة بنحو نصف الناخبين السود الأكبر سناً. كما أن معظم الناخبين اللاتينيين، بغض النظر عن العمر، قالوا إن الاقتصاد في حالة سيئة.

جعل هذا الاعتقاد من الصعب على هاريس تسليط الضوء على الأرقام الاقتصادية الفعلية، التي تظهر انخفاضًا كبيرًا في التضخم، وبقاء البطالة منخفضة، وارتفاع الأجور. لكن هؤلاء الناخبين ببساطة لم يشعروا بهذا التقدم. كانت تلك هي المرة الأولى التي يصوّت فيها أليكسيس أوسكانجا، وهو طالب جامعي (20 عامًا) من براونفيل بولاية تكساس، في انتخابات رئاسية. وأوضح أن الاقتصاد والهجرة هما القضيتان اللتان دفعتاه للتصويت لترامب. وقال أوسكانجا: “كل شيء أصبح أغلى مما كان عليه بالنسبة لي .. الغاز والتسوق، حتى كطالب جامعي، ارتفعت أسعار كل شيء، وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة لي، إضافة إلى قضايا أخرى مثل الهجرة”.

وقال أوسكانجا: “في ظل رئاسة ترامب كانت الفرص أكثر وفرة. لم أكن مولعًا جدًا بالرئيس ترامب بسبب خطابه في عام 2016، لكنني أنظر بعيدًا عن ذلك، وكيف كنا نعيش في عام 2018 و 2019، شعرت أننا نعيش حياة جيدة بغض النظر عما كانت تقوله وسائل الإعلام، ولهذا السبب بدأت في دعمه بعد ذلك”.

وعلى الرغم من أن تحوّل الأصوات إلى ترامب من الرجال السود واللاتينيين كان مؤثرًا، إلا أن ترامب لم يكن ليفوز دون دعم أغلبية الناخبين البيض. الرغبة في قيادة قوية جعلت ترامب أكثر جاذبية. قال غالبية الناخبين على الصعيد الوطني إن ترامب قائد قوي، بينما قال أقل من النصف بقليل الشيء نفسه عن هاريس. وفي أوساط الناخبين من أصل إسباني، رأى عددٌ أكبر من الناخبين من أصل إسباني أن ترامب كان قويًا في هذه الانتخابات. فقد وصف ما يقرب من 6 من كل 10 رجال من أصل إسباني ترامب بأنه قائدٌ قوي، مقارنة بـ 43% ممن قالوا ذلك في عام 2020. وقال حوالي نصف النساء من أصل إسباني إن ترامب قائد قوي، مقارنة بـ 37%.

كان الرجال والنساء السود أكثر احتمالًا بمقدار الضعف تقريبًا، مقارنة بعام 2020، لوصف ترامب بأنه قائد قوي. وقد امتنع ديفيد مينز، وهو مدير مشتريات في أتلانتا، وهو من السود، عن التصويت في الانتخابات، لأنه لم يشعر أن هاريس أو ترامب لم يكن يناشد الرجال السود بالشكل الصحيح. ولكن نتائج الانتخابات لم تخيب آماله.

(أ ب)