كيف أسقطت عصا السنوار نظام الأسد؟

أدّت عملية «طوفان الأقصى» 2023 إلى تحريك هائل لساعة تاريخ منطقة «الشرق الأوسط». شهدنا تحوّلات استراتيجية كبرى كان أكثرها مفاجأة، سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، في أكبر صدمة ارتدادية للأحداث التي بدأت في 7 تشرين أول / أكتوبر 2023.
كان يحيى السنوار، زعيم حركة «حماس» مهندس الهجوم الشهير، قد استشهد يوم الأربعاء الموافق 16 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد تبادل إطلاق نار في رفح، جنوب قطاع غزة، في عملية عسكرية غير مخطط لها وعشوائية، وكان يقاتل على الأرض حتى النهاية، مرتديا زيّه العسكري وحاملا بندقيته، وعندما أصيب استخدم عصاه ليقذف بها طائرة مسيّرة تطارده.
فاجأ «الطوفان» الجميع، بمن فيهم إيران، الحليف الإقليمي لحركة «حماس». عملت طهران على بناء شبكة وكلاء دفاعية متعددة الطبقات ضمن نظرية «الدفاع الأمامي» وشكّلت ما يسمى «محور المقاومة» من شبكة مكوّنات وعناصر تعمل ضمن عقيدة «وحدة الساحات» ركنها الأساسي هو حماية إيران وردع أعدائها، بحيث تقوم فيها الساحات الأخرى بمواجهة أي هجوم على إيران.
قلب السنوار، بعملية «الطوفان» البوصلة والأولويات مما فرض على إيران الاستنفار وعلى أطراف «محور المقاومة» المشاركة في «حرب إسناد» غزة، والأغلب أن طهران و«حزب الله» القوة الرئيسية لها في المنطقة، افترضا أن تحافظ الحرب مع إسرائيل على وتيرة محددة، لكن ما ظهر عمليا هو أن الدولة العبرية كانت تخطط استخباراتيا وعسكريا لهذه المواجهة، وأنها انتقلت من «حرب النقاط» إلى توجيه ضربات قاصمة للحزب، وفرضت على طهران مواجهة مباشرة يمكن أن يؤدي تصعيدها إلى حرب شاملة مع إيران.
ما لم تتبينه إسرائيل خلال اندفاعها الأعمى لإبادة الفلسطينيين في غزة، وشعورها بغطرسة القوة بعد القضاء على عدة مراتب قيادية في «حزب الله» وتخطيطها المستمر لفتح حرب ضد إيران، هو الضعف الشديد الذي أصاب قدرة العائلة الحاكمة في دمشق على حكم البلد، مع تركيزها على تهريب الأموال والتجهّز للعيش في المنفى، ومع تحوّل «قوات النخبة» مثل «الحرس الجمهوري» والفرقة الرابعة، إلى آلة للقتل وإنتاج المخدرات.
لعبت هذه العناصر دورا كبيرا في انفكاك أقرب حلفاء النظام عنه، ومع تلقي القوات الإيرانية، والميليشيات المحسوبة عليها، ضربات كبيرة داخل الأراضي السورية، ومع سعي النظام الواضح لإبعاد نفسه عن حرب إسناد غزة، زادت شكوك طهران وحلفائها بوجود اختراقات كبرى ضمن القيادات العليا للنظام وأجهزة أمنه، أو باحتمالات تعاونه مع إسرائيل، كما أضاف سحب روسيا طائرات من قاعدتها في حميميم للمشاركة في حرب أوكرانيا من انكشاف النظام وضعف غطائه الجوي.
كانت قوات المعارضة السورية، خلال السنوات الماضية، تحسّن قدراتها، وتخطط لهجوم منسّق واسع، وتطوّر أسلحة جديدة فتاكة كمسيّرات الشاهين، وتجهّز خلايا نائمة في المدن السورية، وتناظر ذلك مع حراك مستمر في محافظة السويداء، وقلاقل مستمرة في درعا، وحين بدأت معركة لاستعادة مدينة حلب، فوجئت المعارضة بانفتاح الطريق لها في اتجاه حماة، حيث خاضت معارك عنيفة، أدى حسمها إلى إحساس لدى قادة النظام باقتراب سقوطه، فانفتح الطريق لمعارضة الجنوب والشمال وأرياف دمشق، واختفى مسؤولوه الكبار وفرّ رئيسه إلى روسيا!
حرّكت «حماس» بطوفانها أحجار الدومينو في الشرق الأوسط، ويظهر إعلانها قبل أيام، عن مباركتها للشعب السوري بتحقق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وإدانتها للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، فهما تاريخيا عميقا لما حصل.
في استعادة مذهلة للآية الكريمة «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» سقط السنوار شهيدا دفاعا عن تراب فلسطين، أما عصاه فساهمت في إسقاط نظام الجبروت والطغيان الأسدي في سوريا!
مجرد تساؤل.
من أسقط الأسد !!!؟؟؟
“أدّت عملية «طوفان الأقصى» 2023 إلى تحريك هائل لساعة تاريخ منطقة «الشرق الأوسط». شهدنا تحوّلات استراتيجية كبرى كان أكثرها مفاجأة، سقوط نظام بشار الأسد في سوريا” انتهى الاقتباس
قبل أن يسقط الأسد، أسقط طوفان الأقصى ورقة التوت عن جيش الكيان الذي لا يقهر، وعن نفاق الغرب وخيانة العرب.
ومن اسقط الأسد ليس طوفان الأقصى ولا عصا السنوار ولا أمريكا ولا الكيان، ولا الجولاني وميليشيته، إنما خيانة العرب، التي أسقطت قبله القذافي وصدام حسين.
والدرس الوحيد الذي يُستخلص من سقوط صدام والقذافي والأسد أنه لا يجب الوثوق في “الأشقاء”، ولو بسطوا أيديهم، وأطلقوا ألسنتهم بالمجاملات، ووقعوا المعاهدات، وقدموا المساعدات، وأشهدوا الله على أنفسهم.
مثل مصري يقول: الأقارب عقارب”.
فاتك القطار يا اخا العرب.
بشار قتل شعبه و اشبعهم تعذيبا في اقبية مخابراته البوليسية سجن صيدنايا نموذجا امرأة صيدلية ادخلت السجن مدة اربعين سنة و نيف لا لشيء الل اسداءها نصيحة بعدم تزويج بنت لضابط في العسكر،اضف لذلك تشتيت الشعب السوري يتسول الصدقات في البلدان القريبة و البعيدة.
الهذا حزنت على نظام بشار، اصحوا اخ العرب لا ارجع الله نظام الوحوش و التعذيب.
لا تأسى على نظام فعل الافاعيل في شعبه كما فعل بشار البراميلي في الشعب السوري.
إلى الأخ الشهيبات مولاي يوسف: ديسمبر 20, 2024 الساعة 3:03 م
مجرد تساؤل.
هل تعرف من هو أحسن من الأسد في العرب !!!؟؟؟
أمثال الأسد من نظرائه وأشد منه بأسا على شعوبهم كثيرون.
لم يدخل مسؤول إيراني او من حزب الله إلا استهدف وًقتل من قبل إسرائيل. عندما قتل سليماني لم يكن علي علم برحلته من من دمشق الي بغداد إلا المخابرات الايرانيه و السوريه… وًكل لبيب يفهم. الرجاء النشر
كما أسقطت عصا موسى فرعون
هى المعيار الانظمه و الشعوب و الاشخاص سلبیتهم او ایجابیتهم تعتمد علی هذة البوصله
لازلنا نرجو أن العصا التي اسقطت سوريا الأولى بها إسقاط دول المماهاة مع الكيان، التي توزع ثروان شعوبها على الناتو والكيان لسحق كل ماهو أصالة هذه الأمة.
اختلفت وجهات نظر المعلقين وكل تعليقاتهم تقوم على ارهاصات عاطفيه ، ان المواطنة الصالحة هو من يشيد بالسوار او يشيد بالمقاومة كفعل دون النظر إلى استراتيجية المقاومه. ، تحديد أهدافها وتحديد خارطة طريق لتحقيقها، وبالنسبة للمقاومة في غزه. فإنها تختلف كثيرا عن ما تعرفه من مقاومات ى مثل المساحة الصغيرة لقطاع غزه ومنها الحصار والتطويق الكامل لقطاع غزه بريا وجويا وبحريا. ثالثة أخرى الموقع الجغرافي لقطاع غزه لا يحدها غير العدو مصر ، وحتى نكون أمناء فإن الوضع العام لمصر لا يسمح ان تكون ظهيرا عسكريا للمقاومة في غزه. لاسباب لا يجهلها إلا كل جاهل في الأوضاع الاقتصاديه والعسكريه لمصر. خلاصة القول ان الثورة السورية بدأت قبل طوفان الاقصى وقبل. السنوار. لكن التاريخ قال ويقول انه مهما طال الليل لا بد لليل ان ينجلي لا بد للقيد ان ينكسر. ، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد ان يستجيب. للقدر ،وعندما تنتهي الحرب على غزه فإذا الشعب الفلسطيني أراد الحياة ستكون أولياته. البحث والتحقيق والتحقق والحساب وفتح جريء لكافة ملفات مسيرته النضالية دون نفاق ولا خوف ولا وجل ،
اِذا اردنا ان نكون مُنصفين فالشهيد السنوار قد يكون اهم شخصيه عربيه واقليميه في الخمسين سن الاخيره .
لقد قلب وعزز هذا المجاهد كثيراً من الأُمور التي كانت شبه ثابته او التي لم يكن من المسموح الاقتراب منها .
أثبت ان الجيش الاسرائيلي تغول على هذه الامه بخنوع زعاماتها وليس بقدراته الذاتيه . في مساحه أقل من ثلاثمائة كيلومتر مربع دوخ اسرائيل اكثر من سنه . لقد عرى الكثيرين بل الجميع ان يجروؤ ان ينبسو ببنت شفه امام اسرائيل .
السنوار لم ينهزم بل أرى انه اختار توقيت نهايته الاستشهاديه
لن تتوقف عصا السنوار عند إسقاط بشار الأسد، و بل أسقطت الحزب الديمقراطي الأمريكي، لتفتح طريق التهاوي أمام الحكام العرب و الغربيون الذين تواطؤوا مع الاحتلال الاسرائيلي في الابادة التي يرتكبها علي مراى و مسمع من العالم مجتمعا في ما يعرف مجازا بالاسم العاجلة و المنحلة الاخلاقيا.
سيسقط عصا السنوار كل الطغاة الذين جثموا عقود علي اكتاف شعوبهم وما نجاح الثوار السوريين المذهل سوى بداية النهاية للتغيارات السياسية في الشرق الأوسط و اوربا الغربية الضالة في النفاق و الغطرسة .