كيف استذكر الممثل عباس النوري مسلسل «باب الحارة»؟

بيروت – «القدس العربي»: استذكر الممثل السوري عباس النوري، صاحب شخصية «أبو عصام» في مسلسل «باب الحارة»، الذي له ذكرى خاصة في كل بيت عربي، فنشر صورة من الجزء الثاني من المسلسل التقطت في أحد مقاهي غزة في فلسطين في شهر رمضان 2007.

وجاءت خطوة الممثل السوري احتفالاً بمرور سبعة عشر عاماً على عرض هذا المسلسل، الذي حصد نجاحاً باهراً في العالم العربي، وقد كتب على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يصادف اليوم مرور 17 عاماً على عرض اول حلقة من مسلسل باب الحارة. بُثت الحلقة الأولى لأول مرة في رمضان 23 -9-2006. باب الحارة له ذكرى خاصة في كل بيت عربي».

وأضاف النوري «الصورة من إحدى مقاهي مدينة غزة في فلسطين رمضان 2007 خلال عرض مسلسل باب الحارة الجزء الثاني على قناة أم بي سي».