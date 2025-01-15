كيف استمد الغزّيون القوة الروحية للصمود؟

غزة – «القدس العربي» : بينما كان الليل يلف مخيم الشاطئ بظلامه المعتاد، جلست عائلة أبو العبد أبو جبل حول طاولة صغيرة لتناول وجبة عشاء متواضعة. فجأة، اخترق صوت انفجار هائل السكون. اندفعت الأسرة إلى الخارج لتجد منزلهم وقد تحول إلى أنقاض.

يقول: «لم أكن أعلم إن كنا سننجو تلك الليلة. كل ما فكرت فيه هو سلامة أطفالي». في وسط الدمار، لم يجدوا سوى بقايا أغراضهم وحطام أحلامهم.

ورغم ذلك، لم تفقد الأسرة إيمانها. في اليوم التالي، وقف أبو العبد وأطفاله يصلون وسط الأنقاض. يضيف لـ»القدس العربي»: «الصلاة كانت الشيء الوحيد الذي أعاد لنا الأمل. أدركنا أن ما فقدناه مادي، لكن روحنا وإيماننا لم يمسهما شيء».

جيرانهم، الذين شاركوهم الألم، اجتمعوا في نفس الموقع لتلاوة القرآن والدعاء الجماعي. «في تلك اللحظات، شعرت أننا لسنا وحدنا»، توضح أم العبد خلال حديثها لـ»القدس العربي»: «إيماننا كان حصننا الذي حمانا من الانهيار النفسي».

صلاة بين الأنقاض

في واحدة من أكثر البقاع التي عانت من النزاعات المستمرة، تقف غزة شاهدة على صمود سكانها أمام القصف والدمار. وفي قلب هذا المشهد المؤلم، تتجلى الروحانية كملاذٍ أخير، ومصدر قوة روحية لا ينضب. ما الذي يدفع هؤلاء الناس لمواصلة الحياة وسط الألم؟ وكيف يمكن للإيمان أن يكون مصدرا للتوازن الروحي في زمن الحرب؟

تحت أنقاض مسجد «عمر بن الخطاب» في مدينة غزة، اجتمع سكان الحي لأداء صلاة الجمعة. الأرض مغطاة بالحطام، والسماء مكشوفة، ولكن الأصوات تخرج قوية وواضحة: «الله أكبر».

ويقول الشيخ أحمد صالح، إمام المسجد لـ»القدس العربي»: «القصف قد يدمر المباني، لكنه لا يمكن أن يدمر الإيمان. نحن نصلي هنا لنُظهر للعالم أن قوتنا الروحية لا تتزعزع».

يتحدث الحاج محمود عبد الرحمن، أحد المصلين، عن هذه التجربة: «عندما أصلي بين الأنقاض، أشعر بأنني أقرب إلى الله. هذه اللحظات تمنحني السكينة وسط الفوضى».

ويضيف لـ»القدس العربي»: «الدمار يذكرنا بأن الحياة زائلة، وأن علاقتنا بالله هي ما يبقى».

أما سامي غبن، شاب في الثلاثينيات من عمره، فيقول لـ»القدس العربي»: «الصلاة في مكان دُمر بسبب الحرب لها معانٍ مختلفة. أشعر أننا نعيد بناء الروح رغم أن البناء المادي قد ضاع».

ويضيف: «في كل سجدة، أدعو للسلام ولأن يعود هذا المكان عامرا بالإيمان والحياة».

حتى الأطفال، الذين عادة ما يكونون الأكثر تأثرا نفسيا، وجدوا في الصلاة ملاذا. تقول فاطمة نعيم، والدة ثلاثة أطفال لـ»القدس العربي»: «أحرص على أن يرافقني أطفالي للصلاة هنا. أريدهم أن يفهموا أن الإيمان هو ما سيمنحهم القوة لتجاوز هذه المحنة».

تتحدث أم حسن حسان، التي فقدت زوجها في غارة جوية، عن معنى الصلاة بالنسبة لها: «عندما أقف للصلاة وسط هذا الدمار، أشعر أنني أتحدث مباشرة إلى الله. أطلب منه الصبر والقوة لأستمر».

في وقت الغروب، تجتمع النساء في أحد المنازل التي نجت من القصف لتلاوة القرآن والدعاء. تقول أم هاني الغلبان، وهي أم لخمسة أطفال لـ»القدس العربي»: «الدعاء هو ملاذنا. عندما ندعو معا، نشعر بالقوة. نحن نعلم أن الله معنا، وهذا يعطينا أملا رغم كل شيء».

حتى الأطفال، الذين يعانون من آثار نفسية جراء الحرب، يجدون في هذه التجمعات الروحية ملاذا. يقول الطفل يوسف لـ»القدس العربي»، الذي فقد والده في القصف الأخير: «عندما أسمع أمي تدعو، أشعر أنني لست وحدي».

وتضيف أم يوسف: «هذه اللحظات تجمعنا وتذكرنا بأننا عائلة واحدة، مهما اشتدت الصعوبات».

في إحدى الجلسات، تتحدث علياء سامي عن الأثر النفسي لهذه التجمعات لـ»القدس العربي»: «عندما أجتمع مع جاراتي للدعاء، أشعر بأن القلوب تتوحد. نحن نسند بعضنا البعض بالكلمات والإيمان».

ويقول الحاج علي الشريف، الذي ينظم تجمعات دعاء في الحي لـ»القدس العربي»: «الدعاء الجماعي له قوة كبيرة. إنه يعطينا شعورا بالتماسك ويذكرنا بأن الله يسمع دعاءنا حتى في أحلك الظروف».

أما الشابة تسنيم رأفت، التي تدرس في جامعة الأقصى، فتقول لـ»القدس العربي»: «أشعر بالطمأنينة عندما أجلس مع أمي وأخواتي لتلاوة القرآن. هذا الوقت يعيد لنا السلام الداخلي ويجعلنا ننسى، ولو للحظات، كل ما حولنا».

المسيحيون في غزة

لا تقتصر الروحانية على المسلمين فقط، بل تمتد إلى الطائفة المسيحية الصغيرة في غزة. يقول المطران اليكسيوس، كاهن كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون: «الإيمان هو لغة مشتركة بين جميع الأديان هنا. نحن نصلي معا من أجل السلام، ونتشارك الألم والأمل».

ويوضح لـSالقدس العربي»: «في الأوقات الصعبة، نجد في الإيمان الراحة. نجتمع مع جيراننا المسلمين للدعاء، ونتحدث عن الأمل في مستقبل أفضل. هذا التواصل الروحي يعزز الوحدة بيننا».

ويقول الشيخ عبد الكريم عبدالله لـ«القدس العربي»: «هذه الأرض تعلمنا أن الألم يوحدنا. الإيمان هو ما يجعلنا نصمد معا، بغض النظر عن الدين».

وتحدث القس سامر عن مبادرة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين لجمع التبرعات للمحتاجين: «هذه المبادرة هي تعبير عن التضامن الروحي والإنساني. نحن نعمل معا لأننا نؤمن بأن الإنسانية هي الأساس».

ورغم الظروف القاسية، يحافظ سكان غزة على الطقوس الروحية اليومية كوسيلة للتعامل مع الألم.

يقول الدكتور فضل عفانة، وهو طبيب نفسي في خان يونس يعمل مع الناجين من الحرب: «الروحانية تلعب دورا حيويا في تخفيف المعاناة النفسية. عندما يتحدث الناس عن الإيمان، نجد أنهم قادرون على مواجهة الصدمات بشكل أفضل».

يضيف الدكتور فضل لـ«القدس العربي»: «حتى في أسوأ الظروف، يجد الناس طرقا للتعبير عن إيمانهم، سواء من خلال الفن أو الدعاء أو الممارسات اليومية».

تقول الحاجة أم زينب يوسف: «رغم كل ما نعانيه، لا أتوقف عن قراءة القرآن كل صباح. هذه اللحظات تمنحني طاقة لأبدأ يومي».

وتضيف لـ«القدس العربي»: «الإيمان ليس مجرد كلمات، بل هو فعل يعطينا القوة للاستمرار».

وتقول الطفلة نور طلال: «عندما أسمع أمي تدعو، أشعر أن الله يسمعنا. هذا يعطيني شعورا بالأمان».

وتضيف والدتها لـ«القدس العربي»: «الإيمان هو ما يحمينا من اليأس. نحن نعلم أن الله لا ينسى عباده».

والتقينا بعبد الله عبد العزيز، وهو شاب في العشرينات، فقد عائلته في غارة جوية على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

يقول لـ«القدس العربي»: «في البداية، شعرت بالغضب واليأس. لكن مع الوقت، بدأت أجد في الصلاة والدعاء نوعا من الراحة. عندما أقف بين الناس في المسجد أو أشارك في الدعاء الجماعي، أشعر أنني لست وحدي».

أما بطرس، شاب في الثلاثينيات، فيقول: «أحب الجلوس ليلا والتأمل في النجوم. أشعر أن هذا الوقت يمنحني طاقة روحية كبيرة».

في وسط هذه الأزمة، ظهرت مبادرات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين لتعزيز الروحانية والوحدة، وخاصة في مخيمات النزوح جنوبي قطاع غزة.

ويقول الشيخ عبد الكريم عبد الله: «عندما نجتمع مع إخوتنا المسيحيين للدعاء، نشعر بأننا أسرة واحدة. الحرب لا تفرق بين مسلم ومسيحي، ونحن لا نسمح لها بأن تفرق بيننا».

أما الأب جورج فيضيف: «نحن هنا لنذكر الجميع بأن الإنسانية تجمعنا. الإيمان، بغض النظر عن طبيعته، هو ما يساعدنا على البقاء».

وتقول مريم أبو غالي، إحدى المبادرات في هذه الجهود خلال حديثها لـ«القدس العربي»: «نحن نعمل على تنظيم جلسات دعاء مشتركة بين الأطفال من مختلف الأديان. نريد أن نزرع فيهم حب السلام والتعايش».